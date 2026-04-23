Američka vojska presrela tanker s iranskom naftom koji je krenuo prema Kini

23.04.2026 14:48

Američka vojska zaplijenila je još jedan tanker koji je prevozio iransku naftu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država.

Kako navode, tanker pod imenom „Madžestik Iks“ presretnut je u Indijskom okeanu u okviru operacija usmjerenih na suzbijanje ilegalnih mreža trgovine energentima.

„Nastavićemo globalno pomorsko sprovođenje zakona kako bismo poremetili nezakonite mreže i presreli plovila koja pružaju materijalnu podršku Iranu, gdje god da djeluju“, poručili su iz Ministarstva odbrane SAD-a.

Ova akcija uslijedila je nakon što je Iran u srijedu napao tri teretna broda u Hormuškom moreuzu, pri čemu je dva i zarobio.

Pentagon je objavio i video-snimke zapljene, na kojima se vide američki vojnici na palubi tankera tokom operacije.

Prema podacima o kretanju brodova, „Madžestik Iks“ se nalazio u Indijskom okeanu, između Šri Lanke i Indonezije, na približno istoj lokaciji gdje je ranije zaplijenjen tanker „Tifani“.

Brod je, kako se navodi, bio na putu prema kineskoj luci Žoušan, prenosi Kliks.

Pročitajte više

Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови

Društvo

Poskupio najpopularniji lijek protiv bolova: Prijeti nestašica?

5 h

0
Да ли ће Италија ипак ићи на Свјетско првенство у фудбалу? Постоји веома реална опција

Fudbal

Da li će Italija ipak ići na Svjetsko prvenstvo u fudbalu? Postoji veoma realna opcija

7 h

0
Припадници Револуционарне гарде се пењу на брод

Svijet

Evo kako je Iran zauzeo brod u Ormuskom moreuzu: Objavljen snimak akcije

8 h

0
Брод за превоз расутих терета усидрен у Ормуском мореузу, субота, 18. април 2026.

Svijet

Raščišćavanje Ormuskog moreuza od mina moglo bi da traje i do šest mjeseci

8 h

0

Više iz rubrike

Европски савјет: Усвојен зајам Кијеву од 90 милијарди евра и нови пакет санкција Русији

Svijet

Evropski savjet: Usvojen zajam Kijevu od 90 milijardi evra i novi paket sankcija Rusiji

1 h

0
"Када се Њемачка наоружава, Европа заврши у пламену"

Svijet

"Kada se Njemačka naoružava, Evropa završi u plamenu"

4 h

0
Испливала мрачна тајна! Да ли је ово разлог нестанка оца и три ћерке?

Svijet

Isplivala mračna tajna! Da li je ovo razlog nestanka oca i tri ćerke?

4 h

0
Медвјед

Svijet

Zabilježena dva napada medvjeda na istom mjestu: Šta je razlog

4 h

0

  • Najnovije

15

50

Visoka peć Nove željezare prestala sa radom

15

48

Bitno: Nadarena i natprosječno inteligentna djeca

15

47

Pucajte i ubijte: Tramp izdao naređenje vojsci

15

47

Zbog zatvaranja fabrike bez posla ostaje 600 radnika

15

43

Narod priča: Porodica Đurđević

