Američka vojska presrela tanker s iranskom naftom koji je krenuo prema Kini

Američka vojska zaplijenila je još jedan tanker koji je prevozio iransku naftu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država.

Kako navode, tanker pod imenom „Madžestik Iks“ presretnut je u Indijskom okeanu u okviru operacija usmjerenih na suzbijanje ilegalnih mreža trgovine energentima.

„Nastavićemo globalno pomorsko sprovođenje zakona kako bismo poremetili nezakonite mreže i presreli plovila koja pružaju materijalnu podršku Iranu, gdje god da djeluju“, poručili su iz Ministarstva odbrane SAD-a.

— Clash Report (@clashreport) April 23, 2026

Ova akcija uslijedila je nakon što je Iran u srijedu napao tri teretna broda u Hormuškom moreuzu, pri čemu je dva i zarobio.

Pentagon je objavio i video-snimke zapljene, na kojima se vide američki vojnici na palubi tankera tokom operacije.

Prema podacima o kretanju brodova, „Madžestik Iks“ se nalazio u Indijskom okeanu, između Šri Lanke i Indonezije, na približno istoj lokaciji gdje je ranije zaplijenjen tanker „Tifani“.

Brod je, kako se navodi, bio na putu prema kineskoj luci Žoušan, prenosi Kliks.