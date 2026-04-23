Da li će Italija ipak ići na Svjetsko prvenstvo u fudbalu? Postoji veoma realna opcija

Izaslanik Donalda Trampa zatražio je od FIFA-e da Iran bude zamijenjen Italijom na predstojećem Svjetskom prvenstvu, objavio je u srijedu Fajnenšl tajms.

Ovaj prijedlog navodno predstavlja pokušaj da se poprave odnosi između Trampa i italijanske premijerke Đorđe Meloni, nakon zahlađenja izazvanog kritikama američkog predsjednika na račun pape Lava povodom rata sa Iranom, navodi list pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

"Potvrđujem da sam predložio Trampu i predsjedniku FIFA-e Đaniju Infantinu da Italija zamijeni Iran na Svjetskom prvenstvu. Kao rođeni Italijan, san mi je da vidim 'Azure' na turniru koji se održava u SAD. Sa četiri titule, oni imaju istoriju koja opravdava njihovo učešće", izjavio je specijalni izaslanik SAD Paolo Zampoli za "Fajnenšl tajms" (FT).

Bijela kuća, FIFA, FS Italije ni FS Irana Iran nisu odmah odgovorili na upite agencije Rojters za komentar.

Italija je u martu doživjela veliki šok, pošto se reprezentacija nije plasirala na Svjetsko prvenstvo treći put zaredom, nakon poraza od BiH poslije penala u finalu baraža kvalifikacija.

FT prenosi i da je Iran u srijedu saopštio da je spreman za turnir i da planira da učestvuje, ali Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi tu informaciju.

Iran je ranije u aprilu naveo da će konačnu odluku o učešću na Mundijalu donijeti tek nakon odgovora FIFA o eventualnom premještanju njihovih utakmica iz SAD u Meksiko.