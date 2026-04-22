Nijemci otkrili: Džeko pokidao ligamente ramena

Ugledni njemački list Sport Bild otkrio je da je povreda Edina Džeke zapravo bila mnogo gora nego što je objavljeno u javnosti, ali da će biti i više nego spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu.

Sport Bild prenosi da je Džekina povreda bila jako teška. Zapravo, ne samo da se povrijedio, već su mu pukli i ligamenti na ramenu.

Povreda se dogodila u 120. minuti finala baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo između BiH i Italije.

Laut [Sport Bild] war Edin Dzekos Schulterverletzung schlimmer als zunächst erwartet - ein Band war sogar gerissen.



Aber: Der Heilungsprozess läuft nach Plan, Dzeko kann schon wieder Lauftraining absolvieren.



Džeko će biti spreman za Mundijal, a tome u prilog ide pisanje Bilda, koji kaže da proces ozdravljenja napreduje prema planu i da Džeko može početi s laganim treninzima trčanja.

Šalke očekuje da će Džeko biti dostupan za duel protiv Nirberga 9. maja, a postoji mogućnost i da konkuriše za nastup protiv Fortune, koji je na rasporedu 2. maja, ali tu klub možda neće ništa rizikovati.

To znači da će kapiten reprezentacije BiH biti potpuno spreman da obavi pune pripreme sa Zmajevima uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu, prenosi Kliks.