Derbi u Mostaru: Borac gostuje Zrinjskom

Derbi kola nosi veliki ulog. Pobjedom bi Banjalučani praktično stavili tačku na šampionsku trku, s obzirom da trenutno, sedam kola prije kraja, imaju 10 bodova više od Mostarskog tima.

Kao i svaki derbi, odlučiće detalji, a trener Vinko Marinović toga je i te kako svjestan:

Nepoznanica između ova dva tima nema, a u tri dosadašnja duela ove sezone Zrinsjki je dva puta slavio. Pred meč su imali i zanimljivu najavu, uz poruku idemo još jednom zahuktati prvenstvo. Marinović ističe da gleda samo u svoje dvorište.

Utakmica u Mostaru igra se sutra i počinje u 20 časova i 30 minuta.