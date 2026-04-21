Forum o geopolitičkim dešavanjima: Srpska neće dozvoliti da joj Zapad nameće status

Multipolarni svijet je već stvarnost, sada se treba pravilno postaviti u datim okolnostima, kaže zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije Aleksandar Gruško.

Rusija će se zalagati i da se to preslika u načinu odlučivanja u Ujedinjenim nacijama.

Međutim, zamjenik ruskog šefa diplomatije upozorava da Zapad i dalje Balkan smatra svojom zonom uticaja. On djelovanje Kristijana Šmita vidi upravo kao mehanizam Zapada da potkopa međunarodno pravo.

"I, nažalost, ja mogu da konstatujem ovo: Da ova borba Zapada za očuvanje svoje hegemonije destabilizuje položaj na Balkanu, jer države Balkana dovodi u situaciju vještačkog izbora - ako niste sa nama, vi ste naši protivnici. Od država Balkana oduzima se pravo na sprovođenje samostalnih politika, zahtijeva se potpuno potčinjavanje i potpuna kapitulacija, a sprovodi se i demonizacija političara koji smiju da stave nacionalne interese iznad sebe", rekao je Gruško.

Najveća opasnost za srpski narod iz Evrope je rastući uticaj i militarizacija Njemačke, kaže lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Kada se Njemačka militarizuje, naša istorijska iskustva govore da se narodi oko nas spremaju za rat, oštreći svoje kame i noževe. A nedavni vojni savez između Hrvatske, Albanije i Šiptara, u suštini, nije ništa drugo nego isturena ruka", rekao je Dodik.

Uporedo s tim, mijenjaju se i odnosi snaga i ravnopravnost članica Evropske unije, kaže Dodik.

Upravo zbog toga su važni odnosi sa Ruskom Federacijom, kaže predsjednik Republike Siniša Karan. Rukovodstvo Srpske sarađuje sa svima koji uvažavanju njen međunarodni subjektivitet.

"Više nismo na stolu kao predmet i problem, mi smo za stolom i to na najvažnijim mjestima, gdje iznosimo i objašnjavamo svoj stav, koji je već prepoznat. U tom smislu, već smo i u tom narativu promijenili sliku o Republici Srpskoj", naglašava Karan.

Na forumu o geopolitičkim dešavanjima u Evropi govorio je i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, a prisutni su bili i ministri u Vladi Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poslanici u Predstavničkom domu i srpski delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, privrednici, kao i druge brojne ličnosti iz političkog i društvenog života Srpske.