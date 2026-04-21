Posjeta ruske delegacije - nastavak saradnje i bliskih odnosa bratskih naroda

Rusija je prepoznala njegovo urušavanje. Znaju da sve to ide na štetu Republike Srpske, kaže predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Upravo zato, kako kaže, stali su odbranu Srpske.

"Mi smo danas ponovo kroz naš razgovor rekli da je Republika Srpska posvećena politici mira, dijaloga i saradnje. I u tom smislu pored svih naših prijateljskih odnosa zapravo to što cijenite status Republike Srpske i našeg naroda, to posebno cijenimo. Ovo je vrijeme kada smo skupa potvrdili naše dobre odnose i našli prostora da ih i dalje unapređujemo", rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Uvjerio je Gruško srpske kolege da je Rusija garant Dejtonskog sporazuma. Pričalo se i o uticaju međunarodne zajednice i zgrade OHR-a. Niko "iz vana" ne može da nameće volju narodima u BiH, kaže Gruško. Narodi mogu i moraju sami da određuju kako grade i kako žele da grade međusobne odnose da bi služili njihovom interesu.

"Mi smo istakli takođe da ilegalni zaobilazak SB UN i postavljanje Kristijana Šmita za visokog predstavnika drastično je pogoršalo višegodišnje napore u BiH i naredni put su dokazali da zapadni eksperimenti sa spoljnjim upravljanjem ne vodi ničemu dobrom u zemlji", istakao je zamjenik ministra inostranih poslova Rusije Aleksandar Gruško.

Podrška je obostrana, kaže prvi čovjek SNSD-a. Rusija posljednjih godina primjećuje neviđenu aktivnost NATO-a duž svojih zapadnih granica. Republika Srpska nije, i kako kaže Dodik, neće dati svoj glas za uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Nemamo ni namjeru da se učlanjujemo u NATO i vodimo politiku vojne neutralnosti. Posjeta pokazuje visok stepen razumijevanja po svim pitanjima koje su tokom vremena izgradile ove zemlje.

"Mi smo veoma zahvalni ruskoj strani što je godinama bila na strani Dejtona. Stavovi koje iznose vezano za Dejtonski sporazum nisu navijanje za bilo koga. Oni su principijelni, zasnovani na podršci međunarodnom pravu i podrške ugovoru koji donesu", istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Srpska je posvećena miru, dijalogu i saradnji. Ovakve odnose treba razvijati. Oni će poslije današnjeg sastanka dobiti novi zamah, kaže Milorad Dodik koji je i na neki način i započeo tradiciju njegovanja dobrih srpsko-ruskih odnosa.