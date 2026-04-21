Dodik: Ruska Federacija je uvijek htjela da sasluša stavove Srpske

Mi nismo antiprotivni, ali ne možemo da prihvatimo da nam Zapad opet određuje način kakav ćemo mi imati status, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, na forumu o geopolitičkim dešavanjima u Evropi koji se održava u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

"Poslije raspada bivše Jugoslavije značajno je prisustvo ovdje Nijemaca. Nekada je Hitler ovdje dolazio tenkovima, a savremena Njemačka politika dolazi sada sa Kristijanom Šmitom. Bila su četiri visoka predstavnika koja su dolazila iz Austrije i Njemačke. To zapadno poimanje kaže da postoji uvjerenje kao da mi pripadamo nekome, a mi u suštini ne želimo da budemo nečiji", istakao je Dodik.

On je napomenuo da s druge strane Ruska Federacija je uvijek htjela da sasluša stavove Republike Srpske i da bude partner.

"Sve ozbiljne vijesti danas govore o militarizaciji Njemačke. Naše iskustvo kaže kada se Njemačka naoružava, onda nam iskustvo kaže da se naradi oko nas spremaju za rat i oštre kame i noževe. Imamo i nedavni vojni savez Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova, što je samo produžena ruka te njemačke agresivne politike, i šta mi onda da očekujemo", zapitao se Dodik.

On je podvukao da bi Republika Srpska sigurno bili izgubljena da je slijedili mapu puta koju su postavili sa Zapada prije 20 godina u reformama prema EU.

"Srpska nije zajednica koja generiše krizu, niti se militarizuje. U FBiH imate 11 fabrika oružja, u Republici Srpskoj nemate ništa, zar mislite da je to slučajno", dodao je Dodik.

Forumu pored Dodika prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Ruske Federacije Aleksandar Gruško, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić.

Prisutni su i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, ministri u Vladi Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poslanici u Predstavničkom domu i srpski delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, privrednici, kao i druge brojne ličnosti iz političkog i društvenog života Srpske, piše RTRS.