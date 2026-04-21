Dodik: Ruska Federacija je uvijek htjela da sasluša stavove Srpske

21.04.2026 18:26

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Mi nismo antiprotivni, ali ne možemo da prihvatimo da nam Zapad opet određuje način kakav ćemo mi imati status, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, na forumu o geopolitičkim dešavanjima u Evropi koji se održava u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

"Poslije raspada bivše Jugoslavije značajno je prisustvo ovdje Nijemaca. Nekada je Hitler ovdje dolazio tenkovima, a savremena Njemačka politika dolazi sada sa Kristijanom Šmitom. Bila su četiri visoka predstavnika koja su dolazila iz Austrije i Njemačke. To zapadno poimanje kaže da postoji uvjerenje kao da mi pripadamo nekome, a mi u suštini ne želimo da budemo nečiji", istakao je Dodik.

On je napomenuo da s druge strane Ruska Federacija je uvijek htjela da sasluša stavove Republike Srpske i da bude partner.

"Sve ozbiljne vijesti danas govore o militarizaciji Njemačke. Naše iskustvo kaže kada se Njemačka naoružava, onda nam iskustvo kaže da se naradi oko nas spremaju za rat i oštre kame i noževe. Imamo i nedavni vojni savez Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova, što je samo produžena ruka te njemačke agresivne politike, i šta mi onda da očekujemo", zapitao se Dodik.

Hronika

Lažne dojave o bombama u školama

On je podvukao da bi Republika Srpska sigurno bili izgubljena da je slijedili mapu puta koju su postavili sa Zapada prije 20 godina u reformama prema EU.

"Srpska nije zajednica koja generiše krizu, niti se militarizuje. U FBiH imate 11 fabrika oružja, u Republici Srpskoj nemate ništa, zar mislite da je to slučajno", dodao je Dodik.

Forumu pored Dodika prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Ruske Federacije Aleksandar Gruško, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić.

Prisutni su i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, ministri u Vladi Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poslanici u Predstavničkom domu i srpski delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, privrednici, kao i druge brojne ličnosti iz političkog i društvenog života Srpske, piše RTRS.

Pročitajte više

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Lažne dojave o bombama u školama

1 h

0
предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Srpska nastavlja da njeguje bratske odnose sa Rusijom

1 h

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, заједно са највишим званичницима Српске, састао се данас у Бањалуци са делегацијом Руске Федерације, коју је предводио замјеник министра иностраних послова Александар Грушко.

Republika Srpska

Minić: Srpska zahvalna Rusiji na principijelnoj podršci Dejtonu

2 h

0
Кобила тешка пола тоне пропала у земљу у Загорју

Region

Otvorila se zemlja i "progutala" kobilu tešku pola tone

2 h

0

Više iz rubrike

предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Srpska nastavlja da njeguje bratske odnose sa Rusijom

1 h

1
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, заједно са највишим званичницима Српске, састао се данас у Бањалуци са делегацијом Руске Федерације, коју је предводио замјеник министра иностраних послова Александар Грушко.

Republika Srpska

Minić: Srpska zahvalna Rusiji na principijelnoj podršci Dejtonu

2 h

0
Замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко испред храма Преображења Господњег

Republika Srpska

Gruško: Hram u Banjaluci - simbol srpskog i ruskog naroda

2 h

1
Форум о геополитичким дешавањима у Европи. Присуствују , присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, замјеник руског министра иностраних послова Александар Грушко, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, те предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Počeo forum o geopolitičkim dešavanjima u Evropi

2 h

0

  • Najnovije

19

55

Derbi u Mostaru: Borac gostuje Zrinjskom

19

46

Forum o geopolitičkim dešavanjima: Srpska neće dozvoliti da joj Zapad nameće status

19

44

Kako je OHR namještao izborne tehnologije i ko je nudio mito?

19

22

Posjeta ruske delegacije - nastavak saradnje i bliskih odnosa bratskih naroda

19

08

Građani Srpske uz generala: Ovo je nehumano, pustite ga da se liječi

