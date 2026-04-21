Lažne dojave o bombama u školama

Kontradiverzionim pregledima utvrđeno je da su bile lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u školama na području Tuzlanskog kantona, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a ovog kantona.

Uprava policije kantonalnog MUP-a preduzima intenzivne radnje na rasvjetljavanju događaja i identifikaciji počinioca. Policije je jutros primila mejl u kojem se navodi da su u više škola na području Tuzlanskog kanotna postavljene eksplozivne naprave. Škole su evakuisane radi kontradiverzionog pregleda, piše Srna.

