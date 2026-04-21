Korumpiranom inspektoru iz Banjaluke potvrđena presuda

Presuda je donesena nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske odbio žalbu odbrane i potvrdio prvostepenu presudu Okružnog suda u Banjaluci.

Petogodišnja zabrana rada u inspekciji

Osim kazne zatvora Babiću je izrečena i novčana kazna od 6.000 KM, te petogodišnja zabrana obavljanja poslova urbanističko-građevinskog inspektora. Dužan je i da vrati 5.000 KM koje je stekao krivičnim djelom.

U presudi se navodi da je Babić djelo počinio od 7. do 13 decembra 2023. godine kada je od Milorada Mihajlovića tražio i primio mito od 5.000 KM da obustavi građevinske radove za koje nije postojala građevinska dozvola.

”Znaš ti kakvu kovertu”

Naime, Mihajlović je komunalnoj policiji podnio prijavu u vezi sa građevinskim radovima koje je investitor "Nestro petrol" izvodio na parceli u ulici Prvog krajiškog korpusa 104 u Banjaluci, tražeći da se oni obustave jer investitor nije imao odobrenje za izvođenje radova. Po prijavi je postupao optuženi Babić.

”Optuženi je pozvao podnosioca prijave na njegov telefon i rekao mu da je bio na licu mjesta, da zna šta dalje treba raditi, da se radovi odmah moraju zaustaviti na način da se gradilište ograniči trakom jer regulacionim planom na tom mjestu nije predviđena benzinska pumpa. Potom mu je rekao: ”Da bih ja to sve uradio, moraš spremiti kovertu”, a na pitanje podnosioca prijave - ”kakvu kovertu”, odgovorio je: ”Znaš kakvu kovertu i šta ide u kovertu, pare brate mili, bez toga ja neću raditi ništa”, navodi se presudi.

Uzeo 1.000 KM, pa tražio još

Mihajlović mu je rekao da će ga koverta čekati kod radnice u firmi njegove supruge. Babić je 8. decembra 2023. došao u kancelariju i uzeo kovertu u kojoj je bilo 1.000 KM. Potom je pozvao Mihajlovića i pitao: ”Pa šta je ovo Mićo? Ti mene ponižavaš, ti si mene potcijenio. Šta je ovo u koverti, pa za 1.000 KM se ne može raditi ništa”.

Tražio je da mu iznos namiri na 5.000 KM, da bi 13. decembra došao i po drugu kovertu u kojoj je bilo još 4.000 KM. Nakon toga je sačinio zapisnik o inspekcijskom nadzoru u kojem je konstatovao da se na parceli izvode radovi na adaptaciji, za koje nije potrebno pribaviti lokacijske uslove, niti građevinsku dozvolu, te da organ inspekcije nema osnov za dalje postupanje.

U izrečenu kaznu Babiću je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 15. jula do 15. avgusta 2024. godine.