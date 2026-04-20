Pronađen zabetoniran u bunaru: Mještani u strahu od "prokletog imanja"

Bunar u selu Ševrljuge kod Kosjerića, u kome je 3. oktobra 2023. godine pronađeno tijelo hrvatskog državljanina, nakon završetka istrage zatrpan je zemljom. Prema riječima mještana, to imanje nakon svega što se dogodilo danas niko ne bi kupio.

"Bunar je i dalje na istom mjestu, samo što ga je komšija sada zatrpao. Došli su grobari i nabacali zemlju u njega, jer nijedan bager nije htio da dođe zbog tog slučaja. Jedino su oni pristali da zatrpaju rupu. Nije to neka dubina, metar i po. Došao je i naš sveštenik iz Subjela, opojao, završio i to. Nema tu više ničega, ali to sada niko ne bi kupio. Možda neko ko ne zna šta se dogodilo, ali mislim da neće niko", navodi mještanin sela Ševrljuge.

Bunar u kome je pronađeno tijelo muškarca nalazi se u sklopu poljoprivrednog gazdinstva koje je godinama bilo zapušteno i napušteno, sve dok nije kupljeno 2021. godine. Pošto je bunar ostao bez vode, vlasnik gazdinstva je sa komšijama otišao da provjeri njegovo stanje, a tada su zatekli bunar koji je bio zabetoniran.

"Pozvao me je da mi javi šta su pronašli. Kaže da je bio jedan sloj betona, pa drugi, pa onda krečnjak. I onda mi kaže: "Našli smo čovjeka". Kakvog čovjeka, otkud čovjek u tom bunarčiću... logički gledano. Pita: "Šta ćemo?" I ništa, tada smo pozvali policiju", prisjeća se mještanin.

Odmah po saznanju, okupljeni su alarmirali policiju koja je izašla na lice mjesta i započela uviđaj, a tijelo je nakon toga poslato na obdukciju.

"Policija je odmah došla i ogradila sve trakom dok je trajala istraga. Tri dana su oni tu bili, čuvali... Došli su inspektori, tehničari, forenzičari. Slali su nas na poligraf, mene lično ispitivali, pratili mještane, uzimali otiske prstiju. Bilo je baš jezivo, a ja sam u tom periodu, kada vlasnik imanja nije bio tu, išao da mu provjeravam kuću. Jedan dan sam, idući ka kući, primijetio tragove na travi koji vode ka tom bunarčiću", navodi ovaj mještanin.

Prema njegovim riječima, vlasnik imanja u tom trenutku nije bio prisutan zbog loših vremenskih uslova.

"Kako nisam mogao svojim kolima da izađem gore, krenuo sam pješke ka kući da mu isključim struju i provjerim da li je sve kako treba. Pošto je kiša padala tri dana, tlo je uleglo. Nisam pretjerano obraćao pažnju, ali odjednom vidim neki trag koji je odozgo sišao do ispred bunarčića. Gledam, vozilo se nije okrenulo, a tamo ima plac gdje je to moguće izvesti. Otišao je naprijed i vratio se nazad u rikverc. Sve to što vama pričam, ispričao sam i inspektorima", nastavlja on.

Tijelo u fazi raspadanja

Kako dalje navodi, tijelo je izvađeno iz bunara i prenijeto u dvorište gdje je pregledano prije dolaska mrtvozornika, koji ga je potom prevezao u Institut za sudsku medicinu na obdukciju.

"Gledao sam dok su radili uviđaj, tijelo su iznijeli na travu u dvorište. Bio je to već leš u fazi raspadanja. Na njemu je bio "Versaće" donji veš, sjećam se toga kao da je danas bilo... vidio sam ga na prikolici kada su ga donijeli. Bio sam na deset metara odatle, nisam htio uopšte prilaziti jer su tu bili inspektori i forenzičari", prisjeća se mještanin.

Zbog poodmakle faze raspadanja, identifikacija je bila izuzetno složena i izvršena je putem DNK analize, koja je potvrdila da je riječ o državljaninu Republike Hrvatske. U istragu su se, pored srpske policije, uključili i Interpol, kao i policija Hrvatske.

Uhapšena jedna osoba

U opštem haosu oko pronalaska tijela, u selu Ševrljuge uhapšena je jedna osoba, ali na zaprepašćenje mještana iz potpuno drugog razloga.

"Došao nam je bio jedan momak iz Veternika, a policija ga je tražila jer je, kako se sumnja, pretukao taštu. Bio je u vezi sa nekom maloljetnicom, pa se ta žena umiješala i on ju je pretukao. Kad je policija došla, pronašli su ga ovdje. Sada je u zatvoru u Sremskoj Mitrovici", kaže sagovornik.

Nakon identifikacije, policija je mještanima pokazivala fotografiju muškarca kako bi provjerila da li ga neko poznaje.

"Meni su pokazivali sliku tog državljanina Hrvatske, ali su prstom prekrili ime i prezime da ne vidim i pitali me da li mi je poznat. Sjećam se samo da je imao kosu nagore, kao jež, i da je bio svijetlo smeđ", navodi sagovornik.

Informacija koja je odjeknula i usmjerila istragu jeste saznanje da je identifikovani Hrvat bio dobro poznat policiji, i to ne samo u Srbiji, već i u svojoj matičnoj zemlji. Njegov policijski dosije u obje države snažno je sugerisao na potencijalni motiv ubistva povezan sa kriminalnim miljeom.

Sumnjivi džipovi i dron

Mještane sela Ševrljuge najviše interesuje kako su ubice znale da se baš na tom imanju nalazi bunar.

"Otkud su baš tu lokaciju odabrali? Meni je to sve sumnjivo. Taj bunar se nalazi na samom kraju imanja uz šumu, daleko od ulice. Do njega je potrebno petnaestak minuta pješačenja, i to ako tačno znate gdje se nalazi", dodaje mještanin.

Mještani su upravo u periodu oko oktobra 2023. godine primijetili neuobičajene aktivnosti.

"Četiri džipa su dolazila sa naše gornje strane. Primijetio ih je komšija i pozvao me. Kaže: "Eno ih, prođoše kroz onu baštu i pustiše dron". Šta će im dron? To je bilo oko 21 sat naveče. Komšija je izašao pred njih da pita šta rade, a jedan mu je kratko odgovorio: "Radimo mi svoj posao". I to smo rekli u policiji."

Prema njegovim riječima, mjesec dana nakon susreta sa tim ljudima pronađeno je tijelo hrvatskog državljanina zabetonirano u bunaru.

Oglasilo se tužilaštvo

Iz Višeg javnog tužilaštva u Užicu potvrdili su da je istraga u toku, kao i da je urađeno vještačenje tijela.

"Urađeno je vještačenje, ali zbog stanja u kome je tijelo pronađeno, vještak nije mogao sa sigurnošću da zaključi da li je riječ o ubistvu. Međutim, izvjesno je da je tako", rečeno je u tužilaštvu.

Tijelo je pronađeno na dubini od oko 1,5 metara kada su mještani angažovali mašinu da otkopa bunar kako bi utvrdili zašto nema vode. Tada su vidjeli beton. Kada su kašikom bagera sklonili beton, ispod su ugledali ljudski skelet. Pretpostavlja se da je tijelo ubačeno u bunar, posuto krečom, a zatim zaliveno betonom.

Rat klanova?

Način izvršenja sugeriše na brutalnu egzekuciju i specifično uklanjanje dokaza karakteristično za organizovane kriminalne grupe. Betoniranje leša nije samo pokušaj skrivanja, već demonstracija odlučnosti da se zločin trajno prikrije. Ovaj metod zahtijevao je planiranje, nabavku materijala i učešće više osoba.

Najvjerovatnija teorija jeste da je hrvatski državljanin žrtva obračuna unutar kriminalnog podzemlja, bilo zbog dugova, konkurencije ili izdaje.

"Mene samo zanima ko ga "posadi" ovdje i zašto", zaključio je mještanin sela Ševrljuge.

(Telegraf)