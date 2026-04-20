Leševi krava bačeni u Gatačko polje

Autor:Teodora Bjelogrlić
U Gatačkom polju, kod Gacka pronađeni su leševi krava koji su nepropisno bačeni na otvorenom prostoru, što predstavlja rizik od širenja zaraze, kao i ugrožavanje životne sredine.
Kako ATV saznaje nadležne službe su odmah reagovale, uginule životinje su uklonjene i zatrpane na lokalnoj deponiji.
Iako je Gacko poznato kao stočarski kraj, nema sistemsko rešenje za odlaganja leševa stoke, pa se uginule životinje odlažu na opštinsku deponiju, uz nadzor inspekcije i veterinara.
