Grad Čapljina osudio postavljanje zastave RBiH

Grad Čapljina oštro je osudio neovlašteno postavljanje zastave tzv. Republike Bosne i Hercegovine na sahat-kulu u Počitelju, ocijenivši taj čin politizacijom i zloupotrebom nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

"Takav simbol je neprihvatljiv"

Iz Gradske uprave poručili su kako je riječ o neprihvatljivom unošenju ratne simbolike u zaštićeni prostor te su od nadležnih institucija zatražili žurno uklanjanje zastave i sankcioniranje odgovornih, piše RTVHB.

Kako se navodi u saopštenju Grada Čapljine, zastava tzv. Republike Bosne i Hercegovine s ljiljanima postavljena je na objekt koji je dio nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Iako taj simbol, kako ističu, ima istorijsko uporište, u Gradu Čapljini upozoravaju kako je korišten i kao ratna zastava te da danas nosi snažnu političku i identitetsku poruku.

U saopštenju se navodi kako isticanje takvog simbola na osjetljivom i zaštićenom prostoru smatraju neprihvatljivim jer, prema njihovu stajalištu, predstavlja svjesno unošenje ratne simbolike u prostor koji bi morao ostati van političkih i istorijskih kontroverza.

Dodaje se kako takvi postupci ne pridonose očuvanju zajedničke baštine, nego otvaraju stare pod‌jele i šalju poruke koje su, kako navode iz Grada Čapljine, suprotne odgovornom i stabilnom društvenom okruženju kakvom teže. U saopštenju se takođe ističe kako Počitelj ne smije biti mjesto na kojem će se kroz simbole prizivati i normalizovati narativi iz ratnog perioda.

Posebno zabrinjavajućim ocijenjen je, kako se navodi, pokušaj korištenja nacionalnog spomenika za nametanje jednostrane simbolike, čime se direktno narušava njegov karakter zajedničke kulturno-istorijske baštine i zloupotrebljava prostor koji pripada svima.

Zahtjevi Grada Čapljine

Iz Grada Čapljine podsjećaju kako je Počitelj proglašen nacionalnim spomenikom te da su za sve zahvate na njegovim objektima nadležne institucije Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo prostornoga uređenja i Zavod za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine, uz uključene županijske institucije iz područja kulture. Svako postavljanje obilježja bez njihove saglasnosti, navodi se u saopštenju, predstavlja neovlašten zahvat i kršenje zakona.

Grad Čapljina od nadležnih institucija zahtijeva hitno očitovanje, uklanjanje sporne zastave te utvrđivanje i sankcionisanjem odgovornih.

U zaključku saopštenja poručeno je kako Grad Čapljina neće tolerisati politizaciju, zloupotrebu i prisvajanje kulturno-istorijskih spomenika, niti će ćutati na postupke koji, prema njihovoj ocjeni, narušavaju dostojanstvo Počitelja i sigurnost međusobnog povjerenja u zajednici.