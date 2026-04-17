Požar u robnoj kući u BiH: Iz zgrade svi evakuisani

Autor:ATV
Komentari:0
U robnoj kući "Tuzlanka", poznatijoj kao Omega u Tuzli došlo je do požara u jednoj od prodavnica.
Vatrogasne ekipe su trenutno na terenu, te rade na lokalizaciji požara.
"Došlo je do požara na pokretnim stepenicama u radnji 'Waikiki', rekao je starješina Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, Jasmin Jahić za Tuzlanski.ba.
Dodao je da su iz zgrade svi evakuisani, te se radi na saniranju posljedica.
Na terenu su i policijski službenici MUP-a TK, koji su odmah po zaprimanju dojave izašli na mjesto događaja.
(Radio Sarajevo)
