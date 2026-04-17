Logo
Large banner

Požar u robnoj kući u BiH: Iz zgrade svi evakuisani

Autor:

ATV
17.04.2026 14:11

Komentari:

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

U robnoj kući "Tuzlanka", poznatijoj kao Omega u Tuzli došlo je do požara u jednoj od prodavnica.

Vatrogasne ekipe su trenutno na terenu, te rade na lokalizaciji požara.

"Došlo je do požara na pokretnim stepenicama u radnji 'Waikiki', rekao je starješina Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, Jasmin Jahić za Tuzlanski.ba.

Dodao je da su iz zgrade svi evakuisani, te se radi na saniranju posljedica.

Na terenu su i policijski službenici MUP-a TK, koji su odmah po zaprimanju dojave izašli na mjesto događaja.

(Radio Sarajevo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Tuzla

Vatrogasci

vatra

evakuacija

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner