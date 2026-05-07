Uvodi se Veliki brat - sistem koji vozači preziru

Od 1. jula ove godine, kupovina novog automobila u Evropskoj uniji, donosi dvije važne novine koje bi trebalo da spasavaju živote, ali i da spriječe registraciju automobila koji ne ispunjava uslove.

Prva novina jeste da svi novi automobili moraju imati ugrađeno posebno, napredno svjetlo za kočenje, bez kojeg više neće biti moguće dobiti homologaciju.

"Signal za nužno zaustavljanje"

Riječ je o takozvanom "Signalu za nužno zaustavljanje", odnosno sistemu koji se automatski aktivira pri snažnom kočenju na brzinama iznad 50 kilometara na sat, a njegova je svrha da jasno i pravovremeno upozori vozače iza da je došlo do naglog usporavanja.

Cilj ovog sistema je da smanji broj nalijetanja na automobile otpozadi.

Tehnologija radi potpuno automatski, senzori mjere koliko brzo i snažno se koči i odmah određuju da li treba aktivirati signal za nuždu. Vozači ne moraju da rade ništa.

Važno je istaći da se nova obaveza odnosi isključivo na nove putničke automobile i laka komercijalna vozila. Vlasnici postojećih automobila ne moraju ništa naknadno da ugrađuju niti prilagođavaju, piše "Autovik".

Novi sistem koji vozači ne vole

Od 1. jula, za sve nove automobile u Evropi obavezan je i sistem Advansd Drajver Distrakšn Vorning (ADDV). Radi se o sistemu koji kamerama i senzorima prati položaj glave i lice vozača. Ukoliko vaš položaj previše odstupa od pogleda naprijed koji sistem preferira, slijedi zvučno i vizuelno upozorenje.

Sistem ADDV mora biti obavezno uključen pri pokretanju automobila. Dobra stvar je što se može isključiti, ali problem je što to morate da uradite baš svaki put kada upalite auto. Treba napomenuti da isključivanje sistema često zahtijeva lutanje po menijima, odnosno nekoliko dodira prstom po ekranu.

Većina vozača, nema ništa protiv novih bezbjednosnih sistema, posebno onih koji će smanjiti broj nesreća (do 30 odsto slučajeva u Evropi uzrokovano je odvraćanjem pažnje), ali problem je što ADDV u praksi stvara dodatnu smetnju vozačima.

Naime, iskustvo pokazuje da postoje velike razlike u radu takvih sistema:

Postoje sistemi koji vas zaista upozoravaju tek kod ozbiljnog odvraćanja pažnje.

Postoje i brojni sistemi koji se nametljivo javljaju već pri prvom pogledu na, na primjer, multimedijalni ekran.

Još gore, pojedini sistemi "pište” i kada skrenete pogled preko ramena, što često radimo upravo kako bismo izbjegli nesreću.

Pitanje je šta više odvraća pažnju: pogled prema drugoj saobraćajnoj traci ili sistem koji "vrišti" i stvara dodatnu distrakciju? Kakav god odgovor bio, od jula će u svakom novom automobilu biti "veliki brat” koji brine da ne skrećemo pogled sa puta.

(Jutarnji)