Za koliko poskupljuju auta? Novi propisi "podižu" cijene vozila i do 1.500 evra

Većina novih sistema već je postala obavezna za vozila od 7. jula 2024. godine. Ono što se sada mijenja jeste da se završava prelazni period. Od tog datuma više nijedan automobil neće moći biti registrovan u Evropi, čak i ako je zasnovan na platformi odobrenoj prije 2024. godine, bez potpunog usklađivanja s propisima.

Dvije novine

To znači da model dizajniran 2018. godine, poput malog automobila sa zastarjelom elektronikom, više neće moći da se prodaje kao nov u Evropi nakon 7. jula bez ažuriranja. Proizvođači moraju da završe ažuriranje svojih kataloga. Upravo tu do izražaja dolazi glavna vidljiva tehnička inovacija za putničke automobile u ovoj fazi: adaptivno kočiono svjetlo, koje brzo treperi kada automobil detektuje naglo kočenje pri brzini većoj od 50 km/h i usporenju većem od 6 m/s².

Adaptivno kočiono svjetlo, odnosno ESS (Emergency Stop Signal), sistem je koji mnogi premijum proizvođači godinama nude: Mercedes, BMV, Audi, Volvo i drugi uveli su ga kao standardnu opremu u svoje modele više klase još tokom posljednje decenije. Ono što se mijenja 7. jula jeste da ovaj sistem postaje obavezan za sve, uključujući i jeftinije automobile vrijednosti oko 15.000 evra, kao i teretna vozila.

Automatsko kočenje u nuždi (AEB), s detekcijom pješaka i biciklista pored vozila, uvedeno je takođe u julu 2024. godine, ali ga nisu posjedovali svi modeli. Sada će svi morati da ga imaju, uključujući i najjeftinije automobile.

Koja je cijena svega?

Potpuni paket obaveznih sistema zaista povećava cijenu novog automobila, ali manje nego što se u početku najavljivalo. Pouzdane procjene, zasnovane na analizi uticaja Evropske komisije, smještaju dodatni trošak po vozilu između 400 i 1.500 evra, zavisno od složenosti modela. Mali gradski automobili bliži su donjoj granici tog raspona, dok veliki SUV modeli i premijum vozila naginju ka višem dijelu.

Međutim, dodatnih 1.000 evra na jeftini automobil od 15.000 evra predstavlja povećanje od gotovo sedam odsto kataloške cijene, dok je na premijum automobilu od 60.000 evra isti iznos tek 1,7 odsto. U relativnom smislu, jeftiniji automobili najviše će osjetiti nove propise.

(Autoblog)