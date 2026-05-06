Budimir: Bol zbog gubitka čovjeka čiji su život i djela učinili našu zajednicu sigurnijom i humanijom

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željko Budimir povodom smrti Bobana Kusturića, načelnika Uprave za vazduhoplovstvo uputio je saučešće njegovoj porodici i kazao da su njegova strast prema profesiji i nepokolebljiv integritet ostavili trajnu ostavštinu koja će se s ponosom čuvati i razvijati

Saopštenje prenosimo u cijelosti:

"S tugom koja se ne može riječima opisati primio sam vijest o preranoj smrti našeg Bobana Kusturića, načelnika Uprave za vazduhoplovstvo.

Otišao je čovjek čije su profesionalnost, predanost i ljudskost ostavili neizbrisiv trag na svakom zadatku koji je vodio i svakom čovjeku kojeg je susreo.

Bio je više od odličnog rukovodioca — bio je lider koji je svojim primjerom podizao standarde struke. Njegovo znanje o avijaciji, odlučnost u donošenju teških odluka i nepokolebljiva posvećenost sigurnosti posada i putnika bili su stupovi na kojima je Uprava rasla.

Pod njegovim vođstvom Uprava je postala sinonim za profesionalizam, pouzdanost i spremnost na akciju u najtežim trenucima. No, ono što ga je posebno izdvajalo bila je njegova ljudskost. Uvijek prvi da pruži ruku pomoći, uvijek spreman saslušati i razumjeti.

Hiljade letova gašenja požara koje je vodio spasile su nebrojene domove, šume i živote.

U poplavama 2014. godine, on je bio prvi koji je u Doboju, a poslije u Šamcu helikopterom pomagao našim građanima i njih i njihovu djecu evakuisao sa krovova poplavljenih kuća.

Kad god je bio potreban hitan medicinski transport, njegova je Uprava neumorno radila da pacijent što prije stigne do mjesta odredišta. Da stignu do najugroženijih, gdje u trenutku mi kopnenim putem nismo mogli pristupiti, da donesu pomoć onima kojima je bila najpotrebnija.

Bio je mentor mladim pilotima i službenicima, prenosio je znanje i etiku rada, oblikovao je generacije koje će nastaviti njegovim putem.

Njegova strast prema profesiji i nepokolebljiv integritet ostavljaju trajnu ostavštinu koju ćemo s ponosom čuvati i razvijati.

Otišao je naglo i prerano.

Upućujem najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svim kolegama.

Dijelimo bol zbog gubitka čovjeka čiji su život i djela učinili našu zajednicu sigurnijom i humanijom.

U ime Ministarstva unutrašnjih poslova i u svoje lično ime, izražavam zahvalnost za sve što je učinio i obećavam da ćemo nastaviti raditi s istom predanošću i odgovornošću koju je zaslužio.

Počivao u miru".