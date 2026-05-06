"Tužan mi je ovaj Đurđevdan, tužna nam je, Bobane, slava"

06.05.2026 11:54

Foto: predsjednikrs.rs/Borislav Zdrinja

Predsjednik SNSD Milorad Dodik naveo je da je Boban Kusturić bio njegov blizak prijatelj, čovjek koga je volio, poštovao, kome sam vjerovao.

"Tužan mi je ovaj Đurđevdan, tužna nam je, Bobane, slava. Na sve mogu da se priviknem, samo ne mogu na smrt bližnjih. Boban je bio moj blizak prijatelj, čovjek koga sam volio, poštovao, kome sam vjerovao", naveo je Dodik na Iksu.

Boban je čovjek koji je spasio stotine života, kaže Dodik, a svoj izgubio.

- Nedostajaće mi njegova dobrota, plemenitost, vedrina. Na tu prazninu moraću da se naviknem. Neka se Bog smiluje njegovoj duši. Neka ga anđeli čuvaju i podare mu vječni mir - naveo je Dodik.

