Kovačević Kusturiću zahvalio za časnu službu otadžbini

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević zahvalio je za časnu službu otadžbini pokojnom načelniku Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Bobanu Kusturiću.

- Hvala ti za svako spaseno dijete, svaki spaseni život, svaki ugašeni požar... -naveo je Kovačević u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kovačević, koji je i portparol SNSD-a, zahvalio je Kusturiću i za svaku prijateljsku riječ podrške.

- Neka ti je vedro nebo i vječna slava, junače! - poručio je Kovačević povodom iznenadne smrti Kusturića.

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić /52/ pronađen je mrtav u vikendici u banjalučkom naselju Česma, a policijskim uviđajem utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela u njegovom stradanju.

Hvala ti za svako spašeno dijete, svaki spašeni život, svaki ugašeni požar...



Hvala ti za svaku prijateljsku riječ podrške.



Hvala ti za časnu službu otadžbini.



Neka ti je vedro nebo i vječna slava, junače! pic.twitter.com/ZsDHinieqw — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) May 6, 2026

Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsjek za ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu, u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficir avijacije – pilot.

Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske.

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon njegove reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavljao je poslove načelnika Uprave.

Odlikovan je ordenom Miloša Obilića koji mu je dodijelio predsjednik Republike Srpske.