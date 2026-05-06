Kovačević Kusturiću zahvalio za časnu službu otadžbini

06.05.2026 11:02

Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević zahvalio je za časnu službu otadžbini pokojnom načelniku Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Bobanu Kusturiću.

- Hvala ti za svako spaseno dijete, svaki spaseni život, svaki ugašeni požar... -naveo je Kovačević u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kovačević, koji je i portparol SNSD-a, zahvalio je Kusturiću i za svaku prijateljsku riječ podrške.

- Neka ti je vedro nebo i vječna slava, junače! - poručio je Kovačević povodom iznenadne smrti Kusturića.

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić /52/ pronađen je mrtav u vikendici u banjalučkom naselju Česma, a policijskim uviđajem utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela u njegovom stradanju.

Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsjek za ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu, u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficir avijacije – pilot.

Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske.

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon njegove reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavljao je poslove načelnika Uprave.

Odlikovan je ordenom Miloša Obilića koji mu je dodijelio predsjednik Republike Srpske.

