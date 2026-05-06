Preminuo Rajko Kasagić, bivši premijer Republike Srpske

Slaviša Đurković
06.05.2026 08:24

Преминуо Рајко Касагић, бивши премијер Републике Српске
Foto: RTRS

Nekadašnji predsjednik Vlade Republike Srpske Rajko Kasagić preminuo je u 84. godini života.

Kasagić je bio poslanik prvog saziva Narodne skupštine, a krajem 1995. i početkom 1996. godine obavljao je funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske.

Biografija

Rajko Kasagić rođen je u Razboju, opština Srbac, 15. oktobar 1942. godine. Bio je srpski političar i bivši predsjednik Vlade Republike Srpske.

Kasagić je bio poslanik prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske, koji je devedesetih bio i predsjednik Izvršnog odbora Banjaluke, a krajem 1995. i početkom 1996. predsjednik Vlade Republike Srpske i član komisije Visokog predstavnika za provođenje Dejtonskog sporazuma.

Преминуо Рајко Касагић
Preminuo Rajko Kasagić

Na Pravnom fakultetu u Banjaluci magistrirao je 1987. odbranom rada „Mane robe“, a doktorirao na Pravnom fakultetu u Nišu 1999. odbranom teze „Arbitražno rješavanje međunarodnih trgovinskih sporova“. Bio je zaposlen u privrednim društvima „Radnik“, Gradiška, i „Jelšingrad“, Banjaluka.

Za povremenog sudiju Suda udruženog rada BiH biran je u dva mandata. Poslije prvih višestranačkih izbora, izabran je za poslanika u Skupštini SRBiH, a zatim u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Bio je sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove Opštine Banjaluka, predsjednik Izvršnog odbora Opštine Banja Luka i predsjednik Vlade Republike Srpske (16. oktobar 1995 – 18. maj 1996).

U toku svog mandata je bio član Srpske demokratske stranke. Na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci biran je u zvanja docenta (2000), vanrednog (2005) i redovnog profesora (2011). Bio je angažovan i na Visokoj školi „Banja Luka koledž“, zatim na Ekonomskom fakultetu u Brčkom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i na Internacionalnom univerzitetu u Travniku, gdje obavlja dužnost rektora od 2020. godine.

