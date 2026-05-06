Politička struja od profesora napravila studenta

Matematika u nauci i politici nije ista, kao što nije ista struja u elektrotehnici i stranci. Iako ekspert za oblast, profesor Branko Blanuša zbog stranačkih struja mjesecima izgleda kao student. Previše ponavljanja, nesigurnosti i neznanja.

Nevještim prikrivanjem da u SDS-u djeluju dvije struje koje mu mrse izbornu računicu, Blanuša pokušava zauzeti stabilnu poziciju kako pred biračima, tako i pred još jednim iskusnim matematičarem - Draškom Stanivukovićem. Dok lider PSS-a u svojoj stranci sabira, a u SDS-u oduzima, Blanuša ne zna ni kojim brojkama raspolaže.

Zašto potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković traži sjednicu Glavnog odbora, Blanuša kaže da ne zna. Pretpostavlja o čemu bi moglo da bude riječ, ali njegova kandidatura je nesporna. Nešković je zatražio sjednicu Glavnog odbora da se još jednom potvrdi kandidatura Blanuše na predstojećim izborima i otklone se sve moguće nedoumice.

”Razgovarao sam sa gospodinom Neškovićem nakon ove sjednice Predsjedništva. Ako je tema kandidature isključivo za sjednicu Glavnog odbora, ona nije potrebna ako će se na njoj potvrditi ono što su donijeli organi stranke, odnosno isti taj Glavni odbor da sam ja kandidat na narednim izborima. Jedino ukoliko će tema biti nešto drugo, ako će se tu pojaviti drugi prijedlozi. Ja zaista nemam takve informacije, naravno kao predsjednik stranke trebalo bi da ih imam. Potvrda da sam ja kandidat nije potrebno da ide ponovo na sjednicu Glavnog odbora jer je to već odluka glavnog odbora”, kaže Blanuša.

Radi li protiv njegove kandidature Darko Babalj, Blanuša nema informacije. Ono što zna i što je sveto slovo, je činjenica da se odluke organa stranke ne mogu mijenjati. Ipak, promijeniće jednu, a tiče se odluke da SDS ima kandidate za obje inokosne funkcije, mada je ta odluka malo poznata u javnosti.

”Ono što bi trebalo da se održi sjednica, trebalo bi da razmotrimo jer je odluka još u stanju važnosti, odnosno nije promijenjena, a to je da SDS daje kandidata za obje inokosne funkcije. U tom slučaju bi trebalo da bude zasijedanje sjednice GO, jer ne bi bilo korektno u odnosu na druge koalicione partnere da mi nastupamo sa takvim stavom. Sasvim sigurno je da bi od te funkcije za člana Predsjedništva BiH trebalo da odustanemo”, kaže Blanuša za N1.

Toliko su stranačke struje pomrsile računicu profesoru i predsjedniku SDS-a da mu je ponoćni sporazum bio pitanje zbog kojeg bi pao ispit.

U istom razgovoru, Blanuša je obrazlažući sporazum u kojem se jasno kaže da će se raspravljati o kandidaturama na predstojećim izborima rekao i da je on kandidat, i da će se o tome raspravljati.

”U sporazumu zaista nema ništa sporno. To je okvir koji predviđa dogovor kada su u pitanju kandidati, a sa druge strane da definiše okvir našeg zajedničkog nastupa na izborima”, kaže Blanuša i dodaje:

”Ni od jednog funkcionera SDS-a nisam čuo takav stav. Sve što sam mogao čuti je stav organa koji je nedvosmislen. Kada je u pitanju SDS, imamo jasan stav ko je naš kandidat za predsjednika Republike Srpske”.

Slab odgovor stigao je i o Ljubiši Petroviću, za kojega se tvrdi da podržava struju koja želi Branka Blanušu za kandidata. O mogućem isključenju iz stranke, Blanuša se slatko nasmijao, prema sopstvenom priznanju. Smiješno nije bilo to što je upravo Petrović saopštio tu vijest.

”O tome nije bilo govora. Niko nije ni pomišljao na tako nešto, na priču o isključenju gospodina Ljubiše Petrovića iz stranke. On je nama izuzetno značajan član, funkcioner, gradonačelnik najvećeg grada u Srpskoj gdje imamo gradonačelnika. O tome nije bilo govora. Ono što se spomenulo bilo je vezano za komunikaciju da bi posebno kada su u pitanju pojedini funkcioneri SDS-a, javno više treba da se iznose zvanični stavovi organa stranke, a ne lični stavovi. Priča o Ljubiši Petroviću i njegovom isključenju je neko zlonamjerno plasirao. Mogu reći da je Ljubiša Petrović tu, da je naš i da je čvrsto u SDS-u. Imao sam i imam odlične odnose sa njim”, rekao je Blanuša.

Svu zlonamjernost prema riječima profesora Blanuše plasirao je, ipak, sam Ljubiša Petrović, ako je zlonamjernosti i bilo.

”Na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva Srpske demokratske stranke bilo je prijedloga da me isključe iz stranke. Je l’ to po principu kao u filmu ,,Boj na Kosovu” - ’Trebalo je da ga okuješ i baciš u Prilepac’”, napisao je Petrović poslije sjednice na kojoj je usvojen sporazum SDS-a ponuđen drugim strankama opozicije.

Poslije svake odluke SDS-a, profesor Blanuša barem jednom padne u javnom istupu. Struja u elektrotehnici nije isto što i struja u stranci, a nerazumijevanje istih može žestoko da košta.