Hoće li SDS imati kandidata za izbore?

Oba kandidata biće iz SDS-a, odjeknulo je iz Parlamenta i djeluje kao tačka na trgovanje, nagovaranje, pritiskanje, kalkulacije, spekulacije, manipulacije i najvažnije nadanja ostalih opozicionih stranaka inokosnim mjestom pod suncem ili kišobranom jedinstvenog opozicionog bloka.

SDS imaće kandidata i za predsjednika Republike, i za srpskog člana Predsjedništva BiH, podsjeća Ognjen Bodiroga na odluku Glavnog odbora od prije godinu. Osim ako...

"Ukoliko Glavni odbor SDS-a želi promijeniti ovu odluku iz maja 2025. godine mora to učiniti većinom glasova. Ako ih ne promijeni, SDS će imati oba ova kandidata", rekao je Ognjen Bodiroga, šef Poslaničkog kluba SDS-a u NSRS.

Vrata za oštru reakciju jednog dijela i manipulaciju drugog dijela opozicije, ali i za promjenu odluke SDS-a otvorena su prijedlogom sporazuma koji je SDS poslao ostalim strankama opozicije krajem aprila.

"Stranke potpisnice konstatuju da će dogovorom utvrditi personalna rješenja za dvije inokosne funkcije, Predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, na bazi izbornih rezultata u prethodnom izbornom ciklusu i relevantnih istraživanja javnog mnijenja", saopšteno je iz SDS-a.

Ognjen Bodiroga tumači prijedlog sporazuma kao odluku Predsjedništva stranke da će, ako se pronađe najbolje rješenje u opoziciji, SDS promijeniti jednu ili obje odluke koje se tiču inokosnih funkcija. Želimir Nešković ubrzo je nakon toga tražio da Glavni odbor u najkraćem roku još jednom potvrdi kandidaturu Blanuše.

"Da se razjasni pitanje kandidature SDS-a za predsjednika Republike Srpske", rekao je Želimir Nešković, potpredsjednik SDS-a.

BiH Mediji Elmedinu Konakoviću dali novi nadimak

Oba kandidata biće iz SDS-a u izjavama Neškovića su oba kandidata iz opozicionog bloka. Scenario da SDS-a nema ni na jednoj od pojedinačnih pozicija teško može dobiti podršku Glavnog odbora, kaže Nešković.

"Ja mislim da svako ko bi ponudio neko drugačije rješenje koje bi bilo u pravcu kandidata koji dolazi iz neke druge političke organizacije, Ja vjerujem da ne bi mogao dobiti većinu na sjednici glavnog odbora SDS-a", rekao je Nešković.

Milan Miličević bio je još konkretniji. SDS je imala razumijevanja u ranijim izbornim ciklusima za kandidate koalicionih partnera kojima je davala podršku. Sada je vrijeme da kao najodgovornija i državotvorna stranka preuzme punu odgovornost, kaže Miličević.

"Srpska demokratska stranka će imati kandidata za predsjednika Republike Srpske! Ovo je odluka najviših organa stranke, Skupštine i Glavnog odbora SDS, koja je jednoglasna i neupitna.

Sve drugo su lični stavovi koji nemaju uporište u članstvu Srpske demokratske stranke. Ovo je i moj stav, koji sam iznosio i kao predsjednik stranke, a i sada kao član predsjedništva", rekao je Milan Miličević.

Naglasio je Miličević i da je SDS opoziciona stranka sa najvećim legitimitetom u narodu i jedina opoziciona stranka koja je na izborima osvojila dvocifren broj poslaničkih mandata i trocifren broj odborničkih mandata.

S druge strane, Istokom se šire glasine da Darko Babalj pritišće Blanušu da odustane od kandidature za predsjednika Republike u korist drugog opozicionog lidera. Babalj se još nije oglasio zvanično. Branko Blanuša odmah nakon sjednice Predsjedništva saopštio je potvrdu svoje kandidature za predsjednika i naglasio da su u toku intenzivne pripreme za predstojeću kampanju.

"Cilj je da postignemo dogovor iza kojeg će moći da stanu sve opozicione snage. Nastavićemo sa razgovorima. Ovo je normalan proces usaglašavanja stavova i znak odgovornosti koju ove stranke imaju prema svojim biračima i građanima Srpske", rekao je Branko Blanuša, član SDS-a.

SDS-ov prijedlog sporazuma izazvao je raznovrsne reakcije u opoziciji, ali, imajući u vidu da jedinstvo političkih stranaka mnogo više zavisi od političkih i ličnih interesa nego od programskih i ideoloških postavki, naivno je očekivati da će samo problem u izboru kandidata pocijepati opoziciono jedinstvo. Pa ipak, kandidat ne treba da se svidi samo koalicionim partnerima, ali ni samo biračima. Kandidat prvo mora da se dopadne članstvu i vjernim pristalicama. Državotvorne stranke u tome imaju najveći izazov - ma koliko sijale ideje o osvajanju vlasti po svaku cijenu, ukoliko odustane od Blanušine kandidature za predsjednika Republike u korist bilo koje manje stranke, SDS će to vrlo teško objasniti u svojim redovima.