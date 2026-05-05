Logo
Large banner

Dodik: SNSD ima kandidate za oktobarske izbore

Autor:

ATV
05.05.2026 17:15

Komentari:

0
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da ova politička partija ima imena kandidata za oktobarske izbore, ali da do tog još uvijek ima mnogo vremena.

Dodik je dodao da SNSD ima najmanje pet mogućih kandidata za predstojeće izbore, ali da do kandidature još ima vremena.

"Samo oni koji ne znaju šta će od sebe danas pričaju o kandidatima. Kada bude vrijeme, predložićemo naše kandidate i ući u kampanju. Kandidat mora da bude patriota, prepoznatljiv, da ima nesumnjivu ratnu prošlost, da bude obrazovan i da je sistematičan i posvećen Republici i njenom napretku", rekao je Dodik.

On je istakao da su predstojeći izbori dovedeni u poziciju da je riječ o političkoj borbi između Sarajeva i Banjaluke.

"Na strani Sarajeva je politički interes Bošnjaka, koji žele strukturu po njihovoj volji, zajedno sa određenim brojem stranaca i, nažalost, sa opozicijom iz Srpske. Na strani Banjaluke je SNSD i koalicioni partneri kojima vjeruju građani Republike Srpske. Banjaluka mora da pobijedi", poručio je Dodik.

Милорад Додик

Fudbal

Dodik: Izgradićemo novi savremeni stadion, Grad Banjaluka da odredi lokaciju

Dodik je istakao da se ne bavi opozicijom, koja već šest mjeseci priča o okupljanju koje nikako da realizuju.

"Postavlja se osnovno pitanje – možda ćete nešto i uraditi pod pritiskom stranaca, reći će neko jedno ime, ali šta ćete raditi poslije? Hoćete li biti jedinstveni? Nećete, niste ni danas", kaže Dodik.

"Čekaju nas izazovne godine, ovo su izbori koji su dovedeni u političkom smislu. Ne bavim se opozicijom, ne uveseljavaju me, ne razočaravaju me", rekao je Dodik, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Kandidatura

Parlamentarni izbori

Politika

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Саво Минић

Republika Srpska

Minić pozvao roditelje njegovatelje da se uključe u razgovor sa nadležnima

1 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Nama bi najbolji kandidat bio Draško Stanivuković

1 h

5
Саво Минић, премијер Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Novo zaduženje u skladu sa odlukom Narodne skupštine

1 h

0
Вишковић са делегацијом Свјетске банке

Republika Srpska

Višković i delegacija Svjetske banke o gradnji auto-puta dugog skoro 50 kilometara

2 h

0

  • Najnovije

17

36

FIFA dobila zahtjev da zabrani zastavu s ljiljanima

17

30

Nove dojave o bombama u Zagrebu, evakuisana zgrada Gradske uprave

17

25

Pronađena nestala djevojčica

17

22

Pojeo 720 jaja za mjesec dana: Harvardski doktor otkrio nešto potpuno neočekivano

17

18

Kamion se prevrnuo na auto-putu, udario u dalekovod i zapalio se

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner