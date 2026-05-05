Dodik: SNSD ima kandidate za oktobarske izbore

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da ova politička partija ima imena kandidata za oktobarske izbore, ali da do tog još uvijek ima mnogo vremena.

Dodik je dodao da SNSD ima najmanje pet mogućih kandidata za predstojeće izbore, ali da do kandidature još ima vremena.

"Samo oni koji ne znaju šta će od sebe danas pričaju o kandidatima. Kada bude vrijeme, predložićemo naše kandidate i ući u kampanju. Kandidat mora da bude patriota, prepoznatljiv, da ima nesumnjivu ratnu prošlost, da bude obrazovan i da je sistematičan i posvećen Republici i njenom napretku", rekao je Dodik.

On je istakao da su predstojeći izbori dovedeni u poziciju da je riječ o političkoj borbi između Sarajeva i Banjaluke.

"Na strani Sarajeva je politički interes Bošnjaka, koji žele strukturu po njihovoj volji, zajedno sa određenim brojem stranaca i, nažalost, sa opozicijom iz Srpske. Na strani Banjaluke je SNSD i koalicioni partneri kojima vjeruju građani Republike Srpske. Banjaluka mora da pobijedi", poručio je Dodik.

Fudbal Dodik: Izgradićemo novi savremeni stadion, Grad Banjaluka da odredi lokaciju

Dodik je istakao da se ne bavi opozicijom, koja već šest mjeseci priča o okupljanju koje nikako da realizuju.

"Postavlja se osnovno pitanje – možda ćete nešto i uraditi pod pritiskom stranaca, reći će neko jedno ime, ali šta ćete raditi poslije? Hoćete li biti jedinstveni? Nećete, niste ni danas", kaže Dodik.

"Čekaju nas izazovne godine, ovo su izbori koji su dovedeni u političkom smislu. Ne bavim se opozicijom, ne uveseljavaju me, ne razočaravaju me", rekao je Dodik, prenosi Srna.