Dodik: Nama bi najbolji kandidat bio Draško Stanivuković

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, istakao je da je opozicija u Republici Srpskoj beznadežan slučaj, te da je SNSD-u najbolje da kandidat bude Draško Stanivuković.

"Mislim da su oni beznadežan slučaj u mnogo čemu. Moje nije da ih ni integrišem ni dezintegrišem. Što se nas tiče, mi nemamo ništa protiv. Nama bi bio najbolji kandidat Draško Stanivuković. Ako ikako mogu da se okupe oko njega", rekao je Dodik i nastavio:

"Zašto? Zato što mi vjerujemo da naša partija može da izgura pobjedu u bilo kojim okolnostima, a najbolji primjer za to su prijevremeni izbori koji su za nas bili potpuno nepovoljni i u nemogućim okolnostima. SNSD sa svojim koalicionim partnerima je izgurao pobjedu u kojoj smo morali da objašnjavamo zašto nema predsjednika koji se zove Milorad Dodik, zašto idemo na te izbore", kazao je on.

Na pitanje novinara da li SNSD ima imena za izbore, istakao je da do izbora ima mnogo vremena.

"Samo oni koji ne znaju šta će od sebe pričaju danas o tome. Mi savršeno dobro znamo. Kada bude vrijeme, mi ćemo predložiti naše kandidate i ići u kampanju. Imamo najmanje pet imena", rekao je Dodik, prenosi Srna.