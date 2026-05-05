Logo
Large banner

Dodik: Nama bi najbolji kandidat bio Draško Stanivuković

Autor:

ATV
05.05.2026 15:58

Komentari:

5
Милорад Додик
Foto: ATV / Branko Jović

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, istakao je da je opozicija u Republici Srpskoj beznadežan slučaj, te da je SNSD-u najbolje da kandidat bude Draško Stanivuković.

"Mislim da su oni beznadežan slučaj u mnogo čemu. Moje nije da ih ni integrišem ni dezintegrišem. Što se nas tiče, mi nemamo ništa protiv. Nama bi bio najbolji kandidat Draško Stanivuković. Ako ikako mogu da se okupe oko njega", rekao je Dodik i nastavio:

Вишковић са делегацијом Свјетске банке

Republika Srpska

Višković i delegacija Svjetske banke o gradnji auto-puta dugog skoro 50 kilometara

"Zašto? Zato što mi vjerujemo da naša partija može da izgura pobjedu u bilo kojim okolnostima, a najbolji primjer za to su prijevremeni izbori koji su za nas bili potpuno nepovoljni i u nemogućim okolnostima. SNSD sa svojim koalicionim partnerima je izgurao pobjedu u kojoj smo morali da objašnjavamo zašto nema predsjednika koji se zove Milorad Dodik, zašto idemo na te izbore", kazao je on.

Борац 100 година

Fudbal

Dodik na čelu Organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja FK Borac

Na pitanje novinara da li SNSD ima imena za izbore, istakao je da do izbora ima mnogo vremena.

"Samo oni koji ne znaju šta će od sebe pričaju danas o tome. Mi savršeno dobro znamo. Kada bude vrijeme, mi ćemo predložiti naše kandidate i ići u kampanju. Imamo najmanje pet imena", rekao je Dodik, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Draško Stanivuković

SNSD

PDP

Pokret Sigurna Srpska

Komentari (5)
Large banner

Više iz rubrike

Саво Минић, премијер Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Novo zaduženje u skladu sa odlukom Narodne skupštine

1 h

0
Вишковић са делегацијом Свјетске банке

Republika Srpska

Višković i delegacija Svjetske banke o gradnji auto-puta dugog skoro 50 kilometara

2 h

0
Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Roditelji-njegovatelji imaće dodatak za brigu o licima starijim od 30 godina

2 h

0
Министар породице, омладине и спорта, Ирена Игњатовић, разговарала је са предсједником Одбора за помоћ Косову и Метохији, Милорадом Арловом

Republika Srpska

Ministarstvo porodice, omladine i sporta pružilo podršku u realizaciji posjete djece sa KiM Srpskoj

3 h

0

  • Najnovije

17

36

FIFA dobila zahtjev da zabrani zastavu s ljiljanima

17

30

Nove dojave o bombama u Zagrebu, evakuisana zgrada Gradske uprave

17

25

Pronađena nestala djevojčica

17

22

Pojeo 720 jaja za mjesec dana: Harvardski doktor otkrio nešto potpuno neočekivano

17

18

Kamion se prevrnuo na auto-putu, udario u dalekovod i zapalio se

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner