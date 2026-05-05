Šeranić: Roditelji-njegovatelji imaće dodatak za brigu o licima starijim od 30 godina

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je Ministarstvo pripremilo izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti koje podrazumijevaju uvođenje novčanog prava za brigu o licu sa invaliditetom koje je starije od 30 godina, a kojim bi roditelji-njegovatelji nastavili primati naknadu u istom iznosu kao i za brigu o d‌jetetu do 30. godine.

"To znači da bi staratelj, odnosno roditelj, nakon 30. godine imao mogućnost da, sticanjem ovog dodatka, primi isti iznos nakon što lice koje je ometeno u razvoju navrši 30 godina i bude i starije", istakao je Šeranić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naveo da bi izmjenama i dopunama bilo uvedeno i pravo na poseban dodatak onim licima koja nisu imala rješenje o posebnoj njezi, u okviru kojeg bi stekli pravo roditelja-njegovatelja po Zakonu o d‌ječijoj zaštiti.

"Oni bi imali mogućnost da dobiju poseban dodatak za brigu o d‌jetetu, odnosno licu sa invaliditetom, koje bi bilo u polovičnom iznosu u odnosu na iznos koji je trenutno 651 KM", rekao je Šeranić.

On je dodao da bi svim licima koja bi stekla ova prava, ostala prethodno utvrđena prava po pitanju tuđe njege i pomoći, invaliditeta, i posebnog dodatka za d‌jecu.

"Ovaj dodatak bi se samo pridodao svim tim dodacima u ukupnoj sumi koju bi onda, na osnovu d‌jeteta ili lica ometenog u razvoju, roditelji i staratelji primali", rekao je Šeranić.

On je poručio da se navedena pitanja ne bi trebala koristiti u političke svrhe tokom izborne godine, te odbacio insinuacije određenih političkih partija koje nisu uključene u izradu izmjena i dopuna, niti su imali priliku pročitati planirana rješenja.

Šeranić je naveo da roditelji d‌jece ometene u razvoju očekuju od republičkog, ali i lokalnog nivoa, stvaranje određenih vrsta usluga iz socijalne zaštite koje im mogu pomoći u svakodnevnom životu.

"To su različite vrste proširenih prava koje se mogu donositi na lokalnom nivou, ili otvarati kroz centre za socijalni rad ili određene druge centre koji se tiču usluga socijalne zaštite. Odnose se na mogućnost da roditelj dijete koje je ometeno u razvoju na određeno vrijeme ostavi u određenoj ustanovi socijalne zaštite, a kako bi roditelj obavio određene životne potrebe", rekao je Šeranić.

On je dodao da je sa Ministarstvom prosvjete i kulture i udruženjima dogovoreno da se Centar za socijalni rad u Banjaluci rekonstruiše u smislu ostvarivanja ustanove socijalne zaštite koja bi podrazumijevala smještaj za lica koja su starija od 18 godina.

"To bi bilo vrlo važna pomoć za građane. Apelujem na druge jedinice lokalne samouprave da se aktiviraju i otvaraju ovakve vrste centara", rekao je Šeranić.

Šeranić je podsjetio da je problematika koja se tiče statusa roditelja-njegovatelja u proteklih nekoliko godina razmatrana više puta u javnosti i Narodnoj skupštini Srpske, te rekao da je neprihvatljivo da se tom problematikom bave oni koji nisu stručni u toj oblasti.

"Odluka Ustavnog suda je da status roditelja-njegovatelja, koji se stiče po osnovu Zakona o d‌ječijoj zaštiti, ne mogu da stiču lica koja su starija od 30 godina. Sa druge strane, određeni roditelji-njegovatelji nisu dobili taj status iz razloga određenih uslova koji su definisani u Zakonu, i koji su se odnosili na sticanje rješenja o posebnoj njezi koja se treba donijeti u okviru d‌jeteta ili maloljetnog lica, kako bi se mogla steći ta vrsta statusa", podsjetio je Šeranić.

Kao rješenje tog problema, dodaje on, uvid‌jelo se da Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti postoji mogućnost da se tretiraju lica starija od 30 godina, odnosno staratelji-roditelji, kroz novo pravo na poseban dodatak za brigu o d‌jetetu.

Pomoćnik ministra u resoru za socijalnu porodičnu i d‌ječiju zaštitu Vladimir Makarić dodao je da će roditelji-njegovatelji osoba starijih od 30 godina sa uvođenjem novog prava primati po više osnova i prava 1.246 KM na mjesečnom nivou, dok će roditelji koji nisu prethodno ostvarivali pravo na naknadu roditelj-njegovatelj uvođenjem novog prava na poseban dodatak za brigu o d‌jetetu, po više osnova i prava, primati 1.126 KM na mjesečnom nivou.

Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti trebale bi se naći na sljedećoj sjednici Vlade Srpske.