Određen pritvor Elvisu Selimoviću: Ubio brata iz automatske puške

ATV
05.05.2026 16:05

Јаке полицијске снаге у тузланском насељу Миладије: Овд‌је је Елвис убио свог брата Елдина
Kantonalni sud u Tuzli, po sudiji za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Elvisa Selimovića, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo, donio je rješenje kojim je osumnjičenom određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

Selimović je osumnjičen da je u večernjim satima dana 2. maja 2026. godine, u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije, iz automatske puške ispalio najmanje sedam hitaca u brata Eldina Selimovića, te mu nanio više prostrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu, usljed kojih je nastupila smrt oštećenog na licu mjesta.

Sud je na temelju dokaza prikupljenih u toku istrage koju vodi Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, donio odluku da je prijedlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom osnovan iz razloga postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično delo, zbog čega mu je i određen pritvor.

Ubijenu novinarku policija posjetila dva dana prije zločina

