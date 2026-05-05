Logo
Large banner

Kamion se prevrnuo na auto-putu, udario u dalekovod i zapalio se

Autor:

ATV
05.05.2026 17:18

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Na auto-putu Bregana - Zagreb došlo je do saobraćajne nezgode kada je teretnjak probio zaštitnu ogradu, udario u dalekovod i zapalio se, saopšteno je iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Nezgoda se dogodila kod Sredanaca u pravcu Bregane, a policija je dojavu o požaru na vozilu u kojem se nalazila jedna osoba primila u 14.18 časova.

Кретање кишних облака

Društvo

Uskoro stiže: Pogledajte kako se nevrijeme kreće prema Banjaluci

Teretnjak je iz neutvrđenih razloga probio centralnu zaštitnu ogradu i završio na kolovozu koji vodi u suprotnom pravcu, a tom prilikom je udario u stub dalekovoda.

Na teren su izašle sve hitne službe, a u toku je uviđaj kojim bi trebalo da bude rasvijetljen tačan uzrok nesreće, kao i stanje vozača kamiona.

Saobraćaj teče usporeno u oba smjera.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Hrvatska

Zagreb

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полиција у Црној Гори ухапсила је Д.В. (40), држављанина БиХ, због сумње да је извршио кривично дјело уништење и оштећење туђе ствари, док се за А.Ц. (48), држављанином Словеније, трага због сумње да је извршио исто кривично дјело.

Region

Zapaljen auto u Igalu: Uhapšen državljanin BiH, Slovenac u bijegu

2 h

0
"Циљ Хрватске није да буде јефтина туристичка дестинација"

Region

"Cilj Hrvatske nije da bude jeftina turistička destinacija"

4 h

0
Змија

Region

Neobična intervencija u Zagrebu: Majstori prilikom popravke bojlera našli zmiju

18 h

0
Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Region

Crnogorac na kruzeru na kojem je registrovan smrtonosni virus: "Sve što želimo je da idemo kući"

21 h

0

  • Najnovije

17

36

FIFA dobila zahtjev da zabrani zastavu s ljiljanima

17

30

Nove dojave o bombama u Zagrebu, evakuisana zgrada Gradske uprave

17

25

Pronađena nestala djevojčica

17

22

Pojeo 720 jaja za mjesec dana: Harvardski doktor otkrio nešto potpuno neočekivano

17

18

Kamion se prevrnuo na auto-putu, udario u dalekovod i zapalio se

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner