Kamion se prevrnuo na auto-putu, udario u dalekovod i zapalio se

Na auto-putu Bregana - Zagreb došlo je do saobraćajne nezgode kada je teretnjak probio zaštitnu ogradu, udario u dalekovod i zapalio se, saopšteno je iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Nezgoda se dogodila kod Sredanaca u pravcu Bregane, a policija je dojavu o požaru na vozilu u kojem se nalazila jedna osoba primila u 14.18 časova.

Društvo Uskoro stiže: Pogledajte kako se nevrijeme kreće prema Banjaluci

Teretnjak je iz neutvrđenih razloga probio centralnu zaštitnu ogradu i završio na kolovozu koji vodi u suprotnom pravcu, a tom prilikom je udario u stub dalekovoda.

Na teren su izašle sve hitne službe, a u toku je uviđaj kojim bi trebalo da bude rasvijetljen tačan uzrok nesreće, kao i stanje vozača kamiona.

Saobraćaj teče usporeno u oba smjera.