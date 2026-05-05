"Cilj Hrvatske nije da bude jeftina turistička destinacija"

Direktor hrvatskog Instituta za turizam Damir Krešić izjavio je da Hrvatska nema razloga za zabrinutost kada je riječ o očekivanjima od predstojeće turističke sezone, ali da treba biti umjereno optimističan.

"Sezona će biti u mnogo složenijim okolnostima; tu je izuzetno komplikovana geopolitička situacija koja je već dovela do porasta cijene goriva, a u gorem scenariju može dovesti do nestašice avionskog goriva, pri čemu bi mogla biti onemogućena dalja putovanja. Okolnosti su složene", naveo je Krešić.

On je istakao da takve geopolitičke prilike ne pogoduju razvoju turizma, ali da je Hrvatska u boljoj poziciji od mnogih konkurenata, posebno onih koji više zavise od avio-prevoza.

Ekonomija Koliko će koštati ljetovanje u Crnoj Gori ove godine?

"Možemo očekivati zahtjevnu i složenu sezonu, ali imamo razloga biti umjereni optimisti. U kojoj mjeri će sezona biti uspješna, najviše zavisi od nas samih. Manje će na nas uticati spoljni faktori nego na neke druge zemlje", rekao je Krešić.

Povećanje cijena u hrvatskom turizmu, kako kaže, ne smatra problemom jer cilj nije da Hrvatska bude jeftina destinacija.

"Mi se na evropskom i mediteranskom tržištu ne možemo takmičiti sa, recimo, Španijom ili Turskom tako da budemo cjenovno najkonkurentniji. Moramo ciljati da ponudimo primjeren kvalitet za nešto viši nivo cijena. To je ključ – visoka dodata vrijednost i visok nivo kvaliteta usluge", naveo je on.

Zanimljivosti Zbog rata na Bliskom istoku svi otpisali ovo grčko ostrvo: Rezervacije stagniraju

Upozorio je, međutim, da rast cijena mora pratiti i rast kvaliteta usluge, jer se u suprotnom turisti mogu osjećati prevareno, što je, kako je rekao, "najgori mogući scenario".

"Prostora za rast cijena u glavnoj turističkoj sezoni ima vrlo malo, ali svakako ima prostora za rast kvaliteta", dodao je, ističući da savremeni turisti sve manje vremena provode na plaži, a sve više su zainteresovani za različite aktivnosti koje, ako im se ponude, povećavaju zadovoljstvo i vjerovatnoću povratka.