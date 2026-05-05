Logo
Large banner

"Cilj Hrvatske nije da bude jeftina turistička destinacija"

Autor:

ATV
05.05.2026 13:17

Komentari:

0
"Циљ Хрватске није да буде јефтина туристичка дестинација"
Foto: Tanjug/AP/Darko Bandic

Direktor hrvatskog Instituta za turizam Damir Krešić izjavio je da Hrvatska nema razloga za zabrinutost kada je riječ o očekivanjima od predstojeće turističke sezone, ali da treba biti umjereno optimističan.

"Sezona će biti u mnogo složenijim okolnostima; tu je izuzetno komplikovana geopolitička situacija koja je već dovela do porasta cijene goriva, a u gorem scenariju može dovesti do nestašice avionskog goriva, pri čemu bi mogla biti onemogućena dalja putovanja. Okolnosti su složene", naveo je Krešić.

On je istakao da takve geopolitičke prilike ne pogoduju razvoju turizma, ali da je Hrvatska u boljoj poziciji od mnogih konkurenata, posebno onih koji više zavise od avio-prevoza.

Crna Gora more

Ekonomija

Koliko će koštati ljetovanje u Crnoj Gori ove godine?

"Možemo očekivati zahtjevnu i složenu sezonu, ali imamo razloga biti umjereni optimisti. U kojoj mjeri će sezona biti uspješna, najviše zavisi od nas samih. Manje će na nas uticati spoljni faktori nego na neke druge zemlje", rekao je Krešić.

Povećanje cijena u hrvatskom turizmu, kako kaže, ne smatra problemom jer cilj nije da Hrvatska bude jeftina destinacija.

"Mi se na evropskom i mediteranskom tržištu ne možemo takmičiti sa, recimo, Španijom ili Turskom tako da budemo cjenovno najkonkurentniji. Moramo ciljati da ponudimo primjeren kvalitet za nešto viši nivo cijena. To je ključ – visoka dodata vrijednost i visok nivo kvaliteta usluge", naveo je on.

Крит-Грчка

Zanimljivosti

Zbog rata na Bliskom istoku svi otpisali ovo grčko ostrvo: Rezervacije stagniraju

Upozorio je, međutim, da rast cijena mora pratiti i rast kvaliteta usluge, jer se u suprotnom turisti mogu osjećati prevareno, što je, kako je rekao, "najgori mogući scenario".

"Prostora za rast cijena u glavnoj turističkoj sezoni ima vrlo malo, ali svakako ima prostora za rast kvaliteta", dodao je, ističući da savremeni turisti sve manje vremena provode na plaži, a sve više su zainteresovani za različite aktivnosti koje, ako im se ponude, povećavaju zadovoljstvo i vjerovatnoću povratka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Ljetovanje

turistička sezona

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бабице и бебе Међународни дан бабица

Društvo

"Babice nisu samo zdravstveni radnici, već podrška i oslonac trudnicama i porodiljama"

1 h

0
Представници Универзитета у Бањалуци и Првог московског државног медицинског универзитета "И.М. Сеченов" потписали су данас у Бањалуци споразум о сарадњи који подразумијева образовање студената, међународне пројекте за студенте, те научна истраживања у области онкологије.

Republika Srpska

Univerzitet u Banjaluci i Prvi moskovski državni medicinski univerzitet potpisali sporazum o saradnji

1 h

0
Зденко Лучић кандидат за Предсједништво БиХ

BiH

Zdenko Lučić kandidat za Predsjedništvo BiH

1 h

1
смеће кесе

Banja Luka

Banjaluka prljavih ulica dočekuje Đurđevdan: Građani ne štede kritike

1 h

2

Više iz rubrike

Змија

Region

Neobična intervencija u Zagrebu: Majstori prilikom popravke bojlera našli zmiju

15 h

0
Prvi kruzer prošao Ormuskim moreuzom

Region

Crnogorac na kruzeru na kojem je registrovan smrtonosni virus: "Sve što želimo je da idemo kući"

18 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Ugrozili stoku: Supružnici osumnjičeni da su prosuli mišomor po livadi

23 h

0
Након афере са снимцима: Мирјана Пајковић остаје да ради у Министарству

Region

Nakon afere sa snimcima: Mirjana Pajković ostaje da radi u Ministarstvu

23 h

0

  • Najnovije

14

36

Šta znači grmljavina na Đurđevdan? Aktivan je meteoalarm

14

23

Ministarstvo porodice, omladine i sporta pružilo podršku u realizaciji posjete djece sa KiM Srpskoj

14

19

Bankarka ”ćopala” štedne knjižice klijenata, osuđena na godinu zatvora

13

53

Predstavljen plan za novo igralište! Zeljković: Ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost

13

51

Pokušala zaklati muža: Potvrđena optužnica protiv Aleksandre iz Sokoca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner