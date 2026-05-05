Zdenko Lučić kandidat za Predsjedništvo BiH

Predsjednici pet hrvatskih stranaka iz Bosne i Hercegovine (HDZ 1990, HRS, HNP, HSS i HDS) održali su danas sastanak u Mostaru, a na kojem su potvrdili Zdenka Lučića za kandidata za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Lučić se i ranije spominjao kao potencijalni kandidat Petorke, a prošle sedmice je objavio svoju kandidaturu.

Zdenko Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškog. Njegov profesionalni put objedinjuje vojno, političko i ekonomsko iskustvo.

Kada je prošle sedmice objavio svoju kandidaturu za Opšte izbore koji će biti održani u oktobru, Lučić je iznio radni nacrt novog dokumenta Nacionalne strategije bezbjednosti Bosne i Hercegovine.