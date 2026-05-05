Evroligaška bomba: Blosomgejm od naredne sezone u ABA ligi

05.05.2026 13:33

Foto: Pexels

Džeron Blosomgejm jedan je od najboljih košarkaša Monaka u drugom delu sezone i privukao je veliku pažnju. Iz tog razloga, krilni košarkaš bio je na meti mnogih klubova, ali je na kraju dogovorio saradnju sa novim timom.

Blosomgejm od naredne sezone više neće biti igrač Monaka, već prelazi u redove Dubaija, javlja dobro obavešteni novinar, Donatas Urbonas.

Krilni centar imao je nekoliko ponuda na stolu, uključujući i produžetak saradnje sa Monakom. Blosomgejm je u načelu dogovorio sve, očekuje se da sa Dubaijem potpiše dvogodišnji ugovor, još se ne zna koliku platu će imati.

Ove sezone u Evroligi Amerikanac prosječno bilježi 9,6 poena uz 4,3 skoka. Ipak, u posljednjih deset utakmica značajno je popravio napadački učinak i u tom periodu beleži 15 poena uz procenat za dva peona od nevjerovatnih 80%.

(Telegraf)

