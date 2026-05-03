Vinko Marinović: Šampionska pobjeda

Fudbaleri Borca pobjedom protiv Sarajeva osvojili su Premijer ligu BiH. Trener banjalučke ekipe Vinko Marinović kaže za ATV da su se spremali za utakmicu u kojoj se ne igra samo za tri boda, nego se osvaja i trofej.

"Bili smo taktički izvanredni, nismo dozvolili Sarajevu da nas ugrozi. Zasluženo smo pobijedili Sarajevo, pogotovo ovdje na Koševu. Momci su odigrali šampionski, baš onako kako treba i kako se osvajaju trofeji. Čestitam momcima za ovu utakmicu. I ova utakmica nije samo jedna utakmica koju smo odigrali, nego je plod rada čitave sezone", kaže Marinović.

On naglašava da je postojala odlična atmosfera i da je ponosan na fudbalere Borca zbog svega što su do sada odradili.