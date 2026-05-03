Dodik čestitao Borcu: Velika i zaslužena pobjeda!

03.05.2026 22:21

Предсједник СНСД-а
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je fudbalerima i upravi banjalučkog Borca pobjedu protiv Sarajeva i osvajanje šampionske titule.

"Čestitam igračima i upravi Borca na velikoj, zasluženoj pobjedi nad Sarajevom, kojom su pokazali kvalitet i šampionski mentalitet, te ovom pobjedom praktično osvojili titulu šampiona BiH. Ova generacija Borca igra srcem za klub i grad i još jednom je dokazala da je dostojna najvećih rezultata", napisao je Dodik.

Borac je u 32. kolu Premijer lige savladao Sarajevo na Koševu rezultatom 1:0 čime je matematički obezbijedio titulu šampiona.

