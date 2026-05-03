Dodik čestitao Borcu: Velika i zaslužena pobjeda!

Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je fudbalerima i upravi banjalučkog Borca pobjedu protiv Sarajeva i osvajanje šampionske titule.
"Čestitam igračima i upravi Borca na velikoj, zasluženoj pobjedi nad Sarajevom, kojom su pokazali kvalitet i šampionski mentalitet, te ovom pobjedom praktično osvojili titulu šampiona BiH. Ova generacija Borca igra srcem za klub i grad i još jednom je dokazala da je dostojna najvećih rezultata", napisao je Dodik.
Borac je u 32. kolu Premijer lige savladao Sarajevo na Koševu rezultatom 1:0 čime je matematički obezbijedio titulu šampiona.
Čestitam igračima i upravi Borca na velikoj, zasluženoj pobjedi nad Sarajevom, kojom su pokazali kvalitet i šampionski mentalitet, te ovom pobjedom praktično osvojili titulu šampiona BiH.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 3, 2026
Ova generacija Borca igra srcem za klub i grad i još jednom je dokazala da je dostojna… pic.twitter.com/gwWFDsRzp0
Najnovije
22
33
22
21
22
11
21
55
21
48
Trenutno na programu