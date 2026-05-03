Kraj u Sarajevu! Borac je novi šampion Premijer lige BiH

Andrej Knežević
03.05.2026
19:36=>21:36

Komentari:
5

5
Foto: ATV

Fudbaleri Borca osvojili su Premijer ligu BiH nakon pobjede protiv Sarajeva na Koševu (0:1) u 32. kolu.

Borac nakon ovog kola ima 76 bodova što je matematički nedostižna prednost za drugoplasirani Zrinjski koji ima 63 boda..

Sarajevo je na trećoj poziciji sa 55 bodova.

Tok meča

90'

Još jedna izmjena u Borcu

Perić umjesto Juričića.

86'

Nova izmjena Borca

Hrelja i Ogrinec izlaze iz igre, a na terenu su Grahovac i Rogan

77'

Borac propustio priliku

Šut Deketa na gol liniji zaustavlja Elezi. Velika prilika za Borac

73'

Nova izmjena u ekipi Borca

Dvostruka izmjena u redovima Borca. Ulaze Deket i Vuković, a igru napuštaju Savić i Hiroš

71'

Crveni karton za Žoao Karlosa

Crveni karton za Žoao Karlosa. Sarajevo ostaje sa igračem manje

65'

Rezultat i dalje na strani Borca

Kružili su domaći oko Borčevog gola, ali na kraju nisu ništa uspjeli da urade. Borac i dalje vodi pogotkom Juričića

59'

Sjajna akcija Borca

Sjajna akcija fudbalera Borca, ali šut Ogrineca ostaje na stativi.

55'

Hiroš uposlio Juričića

Hiroš je uposlio Juričića. Dobra situacija za najboljeg strijelca Premijer lige, ali nema promjene rezultata.

54'

Dobra odbrana Sarajeva

Centaršut Ogrineca nakon slobodnog udarca. Dobro interveniše odbrana Sarajeva.

46'

Dvostruka izmjena u Sarajevu

Počelo je drugo poluvrijeme. Dvostruka izmjena u ekipi Sarajeva. Igru su napustili Ignatkov i Marudža, a na terenu su Živković i Beganović.

45'

Kraj prvog poluvremena

Fudbalere Borca još 45 minuta dijeli od šampionske titule. “Crveno plavi” vode nakon prvog poluvremena sa 1:0 pogotkom Luke Juričića sa “bijele tačke”.

43'

Navijači Borca još nisu ušli

Navijači banjalučkog Borca već pola sata ulaze na južnu tribinu stadiona “Asim Ferhatović-Hase”

41'

Pokušaj za Sarajevo

Nakom kornera za Sarajevo glavom šutira Ivanišević. Lopta ide pored gola.

35'

Vodi Borac!

Juričić siguran sa bijele tačke. FK Borac od 35. minuta vodi 1:0 protiv Sarajeva.

32'

Penal je za Borac

Ignatkov ruši Savića u kaznenom prostoru. Penal je za Borac!

30'

Savić pao u kaznenom prostoru

Krenuo je Savić ka golu Sarajeva. Oboren je u kaznenom prostoru, ali sudija Tomić kaže da nema prekršaja za “bijelu tačku”

25'

Dobra prilika za Sarajevo

Šut Elezija sa oko 25 metara ide pored gola Jurkasa

23'

Sarajevo osujetilo pokušaj Hiroša

Hiroš je pokušao da pronađe Ogrineca, ali je njegov napad osujetila odbrana domaćih.

20'

Borac ima posjed, Sarajevo prijeti po desnoj strani

Fudbaleri Borca i dalje imaju posjed lopte u svojim nogama, a Sarajevo najviše prijeti preko Menala po desnoj strani.

12'

Navijači Borca ulaze na stadion

Nakon kornera za Borac u dobroj prilici se našao Paskval. Nema promjene rezultata i dalje je 0:0. Na “Koševo” ulaze i navijači banjalučkog Borca.

7'

Šansa za Kuprešaka

Fudbaleri Borca imaju veći posjed lopte u svojim nogama na otvaranju utakmice. Sarajevo preko Kuprešaka zaprijetilo sa distance. Ide lopta pored gola.

1'

Počeo meč

Počela je utakmica na “Koševu”. Fudbaleri Borca imaju prvu “meč loptu” za šampionsku titulu.

Sastavi

Borac: Jurkas, Paskval, Jakšić, Herera, Ogrinec, Skorup, Hrelja, Hiroš, Savić, Saničanin i Juričić.

Sarajevo: Banić, Marudža, Mujkić, Ivanišević, Menalo, Elezi, Bralić, Ignatkov, Cimirot, Kuprešak, Karlos.

