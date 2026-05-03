Kraj u Sarajevu! Borac je novi šampion Premijer lige BiH

Borac nakon ovog kola ima 76 bodova što je matematički nedostižna prednost za drugoplasirani Zrinjski koji ima 63 boda..
Sarajevo je na trećoj poziciji sa 55 bodova.
Tok meča
90'
Još jedna izmjena u Borcu
Perić umjesto Juričića.
86'
Nova izmjena Borca
Hrelja i Ogrinec izlaze iz igre, a na terenu su Grahovac i Rogan
77'
Borac propustio priliku
Šut Deketa na gol liniji zaustavlja Elezi. Velika prilika za Borac
73'
Nova izmjena u ekipi Borca
Dvostruka izmjena u redovima Borca. Ulaze Deket i Vuković, a igru napuštaju Savić i Hiroš
71'
Crveni karton za Žoao Karlosa
Crveni karton za Žoao Karlosa. Sarajevo ostaje sa igračem manje
65'
Rezultat i dalje na strani Borca
Kružili su domaći oko Borčevog gola, ali na kraju nisu ništa uspjeli da urade. Borac i dalje vodi pogotkom Juričića
59'
Sjajna akcija Borca
Sjajna akcija fudbalera Borca, ali šut Ogrineca ostaje na stativi.
55'
Hiroš uposlio Juričića
Hiroš je uposlio Juričića. Dobra situacija za najboljeg strijelca Premijer lige, ali nema promjene rezultata.
54'
Dobra odbrana Sarajeva
Centaršut Ogrineca nakon slobodnog udarca. Dobro interveniše odbrana Sarajeva.
46'
Dvostruka izmjena u Sarajevu
Počelo je drugo poluvrijeme. Dvostruka izmjena u ekipi Sarajeva. Igru su napustili Ignatkov i Marudža, a na terenu su Živković i Beganović.
45'
Kraj prvog poluvremena
Fudbalere Borca još 45 minuta dijeli od šampionske titule. “Crveno plavi” vode nakon prvog poluvremena sa 1:0 pogotkom Luke Juričića sa “bijele tačke”.
Fudbal
Skandalozno skandiranje u Sarajevu: "Ubij četnike" se orilo tribinama
43'
Navijači Borca još nisu ušli
Navijači banjalučkog Borca već pola sata ulaze na južnu tribinu stadiona “Asim Ferhatović-Hase”
Fudbal
Sarajevska policija usporava ulazak Borčevih navijača na “Koševo”
41'
Pokušaj za Sarajevo
Nakom kornera za Sarajevo glavom šutira Ivanišević. Lopta ide pored gola.
35'
Vodi Borac!
Juričić siguran sa bijele tačke. FK Borac od 35. minuta vodi 1:0 protiv Sarajeva.
32'
Penal je za Borac
Ignatkov ruši Savića u kaznenom prostoru. Penal je za Borac!
30'
Savić pao u kaznenom prostoru
Krenuo je Savić ka golu Sarajeva. Oboren je u kaznenom prostoru, ali sudija Tomić kaže da nema prekršaja za “bijelu tačku”
25'
Dobra prilika za Sarajevo
Šut Elezija sa oko 25 metara ide pored gola Jurkasa
23'
Sarajevo osujetilo pokušaj Hiroša
Hiroš je pokušao da pronađe Ogrineca, ali je njegov napad osujetila odbrana domaćih.
20'
Borac ima posjed, Sarajevo prijeti po desnoj strani
Fudbaleri Borca i dalje imaju posjed lopte u svojim nogama, a Sarajevo najviše prijeti preko Menala po desnoj strani.
12'
Navijači Borca ulaze na stadion
Nakon kornera za Borac u dobroj prilici se našao Paskval. Nema promjene rezultata i dalje je 0:0.
Na “Koševo” ulaze i navijači banjalučkog Borca.
7'
Šansa za Kuprešaka
Fudbaleri Borca imaju veći posjed lopte u svojim nogama na otvaranju utakmice. Sarajevo preko Kuprešaka zaprijetilo sa distance. Ide lopta pored gola.
1'
Počeo meč
Počela je utakmica na “Koševu”. Fudbaleri Borca imaju prvu “meč loptu” za šampionsku titulu.
Sastavi
Borac: Jurkas, Paskval, Jakšić, Herera, Ogrinec, Skorup, Hrelja, Hiroš, Savić, Saničanin i Juričić.
Sarajevo: Banić, Marudža, Mujkić, Ivanišević, Menalo, Elezi, Bralić, Ignatkov, Cimirot, Kuprešak, Karlos.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.