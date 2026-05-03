Kraj u Sarajevu! Borac je novi šampion Premijer lige BiH

Foto: ATV

Fudbaleri Borca osvojili su Premijer ligu BiH nakon pobjede protiv Sarajeva na Koševu (0:1) u 32. kolu.

Borac nakon ovog kola ima 76 bodova što je matematički nedostižna prednost za drugoplasirani Zrinjski koji ima 63 boda.. Sarajevo je na trećoj poziciji sa 55 bodova. Tok meča 90' Još jedna izmjena u Borcu Perić umjesto Juričića. 86' Nova izmjena Borca Hrelja i Ogrinec izlaze iz igre, a na terenu su Grahovac i Rogan 77' Borac propustio priliku Šut Deketa na gol liniji zaustavlja Elezi. Velika prilika za Borac 73' Nova izmjena u ekipi Borca Dvostruka izmjena u redovima Borca. Ulaze Deket i Vuković, a igru napuštaju Savić i Hiroš 71' Crveni karton za Žoao Karlosa Crveni karton za Žoao Karlosa. Sarajevo ostaje sa igračem manje 65' Rezultat i dalje na strani Borca Kružili su domaći oko Borčevog gola, ali na kraju nisu ništa uspjeli da urade. Borac i dalje vodi pogotkom Juričića 59' Sjajna akcija Borca Sjajna akcija fudbalera Borca, ali šut Ogrineca ostaje na stativi. Borac-Sarajevo 55' Hiroš uposlio Juričića Hiroš je uposlio Juričića. Dobra situacija za najboljeg strijelca Premijer lige, ali nema promjene rezultata. 54' Dobra odbrana Sarajeva Centaršut Ogrineca nakon slobodnog udarca. Dobro interveniše odbrana Sarajeva. 46' Dvostruka izmjena u Sarajevu Počelo je drugo poluvrijeme. Dvostruka izmjena u ekipi Sarajeva. Igru su napustili Ignatkov i Marudža, a na terenu su Živković i Beganović. 45' Kraj prvog poluvremena Fudbalere Borca još 45 minuta dijeli od šampionske titule. “Crveno plavi” vode nakon prvog poluvremena sa 1:0 pogotkom Luke Juričića sa “bijele tačke”. Fudbal Skandalozno skandiranje u Sarajevu: "Ubij četnike" se orilo tribinama 43' Navijači Borca još nisu ušli Navijači banjalučkog Borca već pola sata ulaze na južnu tribinu stadiona “Asim Ferhatović-Hase” Fudbal Sarajevska policija usporava ulazak Borčevih navijača na “Koševo” 41' Pokušaj za Sarajevo Nakom kornera za Sarajevo glavom šutira Ivanišević. Lopta ide pored gola. 35' Vodi Borac! Juričić siguran sa bijele tačke. FK Borac od 35. minuta vodi 1:0 protiv Sarajeva. Juričić slavi nakon gola protiv Sarajeva 32' Penal je za Borac Ignatkov ruši Savića u kaznenom prostoru. Penal je za Borac! 30' Savić pao u kaznenom prostoru Krenuo je Savić ka golu Sarajeva. Oboren je u kaznenom prostoru, ali sudija Tomić kaže da nema prekršaja za “bijelu tačku” 25' Dobra prilika za Sarajevo Šut Elezija sa oko 25 metara ide pored gola Jurkasa 23' Sarajevo osujetilo pokušaj Hiroša Hiroš je pokušao da pronađe Ogrineca, ali je njegov napad osujetila odbrana domaćih. 20' Borac ima posjed, Sarajevo prijeti po desnoj strani Fudbaleri Borca i dalje imaju posjed lopte u svojim nogama, a Sarajevo najviše prijeti preko Menala po desnoj strani. Kuprešanin izvodi korner za Sarajevo 12' Navijači Borca ulaze na stadion Nakon kornera za Borac u dobroj prilici se našao Paskval. Nema promjene rezultata i dalje je 0:0. Na “Koševo” ulaze i navijači banjalučkog Borca. 7' Šansa za Kuprešaka Fudbaleri Borca imaju veći posjed lopte u svojim nogama na otvaranju utakmice. Sarajevo preko Kuprešaka zaprijetilo sa distance. Ide lopta pored gola. Počinje meč Sarajevo - Borac 1' Počeo meč Počela je utakmica na “Koševu”. Fudbaleri Borca imaju prvu “meč loptu” za šampionsku titulu. Sastavi Borac: Jurkas, Paskval, Jakšić, Herera, Ogrinec, Skorup, Hrelja, Hiroš, Savić, Saničanin i Juričić. Sarajevo: Banić, Marudža, Mujkić, Ivanišević, Menalo, Elezi, Bralić, Ignatkov, Cimirot, Kuprešak, Karlos. FK Sarajevo FK Borac

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.