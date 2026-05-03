Mbape napravio scenu na treningu, sukob s Arbeloom otkrio nove pukotine u Realu

Atletik je objavio nove informacije o ozbiljnom razdoru unutar svlačionice Real Madrida, a u centru priče navodno se nalazi Kilijan Mbape.

Prema istom izvoru, posljednjih dana došlo je do sukoba između francuskog napadača i trenera Alvara Arbeloe.

Mbapeu se, kako se navodi, nimalo nisu dopale ocjene iz stručnog štaba, gd‌je je označen kao “loš saigrač” i “loš igrač”. Zbog toga je na treningu došlo do verbalnog obračuna, a Francuz je navodno burno reagovao i napravio veliku scenu.

Loša atmosfera u Realovoj svlačionici, prema tekstu, traje još od početka sezone i nije nestala ni nakon odlaska bivšeg trenera Ćabija Alonsa. Sve to dodatno pojačava utisak da je tim prepun velikih ega i da problemi unutar ekipe još nisu ni blizu kraja.

