Golman Nikola Jovanović doživio srčani udar, preminuo na putu do bolnice

Srpski fudbal zadesila je nova tragedija. Fudbalski klub Čitluk iz Gornjeg Stepoša u blizini Kruševca, objavio je da je golman Nikola Jovanović doživio srčani udar.

To se dogodilo na poluvremenu utakmice Prve rasinske okružne lige.

Jovanoviću je pozlilo na poluvremenu, borili su se za njegov život, ali je smrt konstatovana na putu od Gornjeg Stepoša do bolnice u Kruševcu. Nažalost, nije uspio da dobije najbitniju bitku...

"Poštovani pratioci i ljubitelji FK Čitluka, sa velikom tugom vas obavještavamo da nas je zauvijek napustio naš golman Nikola Jovanović Dota. Nešto što je d‌jelovalo da će biti obično subotnje popodne na stadionu u Gornjem Stepošu pretvorilo se u noćnu moru. Na poluvremenu mu je najprije pozlilo, pa je kasnije preminuo. Dota, počivaj u miru. Neka te anđeli čuvaju", navodi se u saopštenju kluba.

