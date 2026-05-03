Logo
Large banner

Golman Nikola Jovanović doživio srčani udar, preminuo na putu do bolnice

Autor:

ATV
03.05.2026 15:02

Komentari:

0
Голман Никола Јовановић доживио срчани удар, преминуо на путу до болнице
Foto: FK Čitluk

Srpski fudbal zadesila je nova tragedija. Fudbalski klub Čitluk iz Gornjeg Stepoša u blizini Kruševca, objavio je da je golman Nikola Jovanović doživio srčani udar.

To se dogodilo na poluvremenu utakmice Prve rasinske okružne lige.

Jovanoviću je pozlilo na poluvremenu, borili su se za njegov život, ali je smrt konstatovana na putu od Gornjeg Stepoša do bolnice u Kruševcu. Nažalost, nije uspio da dobije najbitniju bitku...

"Poštovani pratioci i ljubitelji FK Čitluka, sa velikom tugom vas obavještavamo da nas je zauvijek napustio naš golman Nikola Jovanović Dota. Nešto što je d‌jelovalo da će biti obično subotnje popodne na stadionu u Gornjem Stepošu pretvorilo se u noćnu moru. Na poluvremenu mu je najprije pozlilo, pa je kasnije preminuo. Dota, počivaj u miru. Neka te anđeli čuvaju", navodi se u saopštenju kluba.

(Faktor.ba)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Jovanović Dota

golman

srčani udar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аргентински голман добио озбиљну суспензију

Fudbal

Argentinski golman dobio ozbiljnu suspenziju

3 d

0
Никола Ћетковић, голман ФК Борац

Fudbal

Nikola Ćetković za ATV o povratku među stative: Život mi je bio ugrožen, nisam mislio na fudbal

5 d

0
Урнебесан кикс голмана из Турске насмијао цијели свијет

Fudbal

Cijeli svijet se smije urnebesnom kiksu golmana

1 sedm

0
Александер Манингер на представљању у Ливерпулу

Fudbal

Poginuo nekadašnji golman Juventusa i Liverpula

2 sedm

0

Više iz rubrike

Кристијано Роналдо

Fudbal

Kristijano Ronaldo najavio kraj karijere

3 h

0
Бекер: Напићу Џеку, попиће пуно пива и шљивовица и онда ћу завршити његов останак у Шалкеу

Fudbal

Beker: Napiću Džeku, popiće puno piva i šljivovica i onda ću završiti njegov ostanak u Šalkeu

6 h

0
Легендарни фудбалер потпуно непрепознатљив након завршетка каријере: Да ли знате о коме се ради?

Fudbal

Legendarni fudbaler potpuno neprepoznatljiv nakon završetka karijere: Da li znate o kome se radi?

1 d

0
Бранко Радујко

Fudbal

Branko Radujko za ATV: Vjerujemo u uspjeh sa Veljkom Paunovićem

1 d

0

  • Najnovije

16

15

Peskov: Cijene nafte porašće još više

16

12

Brod sa 1.9 miliona barela iranske nafte neopaženo prošao pored američke mornarice

16

06

Mbape napravio scenu na treningu, sukob s Arbeloom otkrio nove pukotine u Realu

16

00

"Nije bio nasilan ranije, nešto ga je sigurno isprovociralo": Podivljali slon ubio čovjeka, bacao automobile i čupao stabla

15

53

Stari telefoni ostaju bez Votsapa: Jeste li među njima?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner