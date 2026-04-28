Logo
Large banner

Nikola Ćetković za ATV o povratku među stative: Život mi je bio ugrožen, nisam mislio na fudbal

Autor:

ATV
28.04.2026 12:16

Komentari:

0
Никола Ћетковић, голман ФК Борац
Foto: ATV

Istinsku golgotu prošao je golman FK Borac Nikola Ćetković koji se od teške povrede koljena oporavljao nepune tri godine da bi konačno ponovo stao među stative.

Nikada neće zaboraviti evropsku utakmicu protiv bečke Austrije na Gradskom stadionu u Banjaluci kada je došlo do nesrećnog slučaja, a ni slutio nije da će ga ta povreda od terena odvojiti toliko dugo. Prava drama odvijala se u Nikolinom životu, a o tome je govorio za ATV jutro.

"Najveći problem je bio prednji ukršteni ligament mada se pokazalo na snimku da imam šest povreda u koljenu. Ligament je bio potpuno pokidan. Čekao sam dugo operaciju, prvu sam radio u Beogradu. Od starta sam osjećao da nešto nije kako treba. Tokom operacije svaki ubod sam osjetio, bilo je bolno, ali mi je doktor rekao da je to tako. Bilo je stresno, ali nakon dva sata u operacionoj sali, postavio sam se tako da počinjem sa oporavkom i pripremom za povratak na teren. Razmišljao sam pozitivno, ali je postajalo sve gore. Desila mi se infekcija zlatni stafilokok koju sam greškom ljekara pokupio u operacionoj sali. Nakon svih punkcija, doktor je rekao da to nije ništa, a propisao mi je jake antibiotike zbog kojih sam sedam dana bio na infuziji jer nisam mogao da dođem sebi. Sve vrijeme doktor je govorio da je sve uredu. Osjetio sam da moje tijelo ne funkcioniše kako treba. Otišao sam kod doktora Ninkovića u Novi Sad. Rekao mi je da hitno moram da uradim još jednu operaciju i da očistim koljeno. Inače, mogao bih da dobijem sepsu. To sam poslao svom doktoru u Beograd koji me operisao, a on je samo blokirao moj broj telefona. Ostao sam u Novom Sadu, uradio čišćenje koljena koje mi je spasilo život. Tu više nije bila priča o fudbalu, nego o tome da li ću moći da hodam", ispričao je Ćetković.

Tu nije bio kraj, agonija je i dalje trajala.

"Krenuli smo dalje i oporavak, ali kraj se nije nazirao. Nikome nije bilo jasno. Godinu dana kasnije uradio sam još jedno čišćenje, da bi potom magnet pokazao da u koljenu ništa ne štima. Pitanje je da li tu pomaže rekonstrukcija ili vještačko koljeno. To je bio momenat kada sam posumnjao da li da nastavim sa fudbalskim ili odustanem. Tražio sam utjehu u molitvi. Odlučio sam da odem na operaciju u Sloveniju i od tada je sve krenulo uzlaznom putanjom. Nisam sebe stresirao da moram da branim i da se vratim na teren nego da normalno funkcionišem", poručio je Nikola koji ima 24 godine.

Do kraja sezone braniće za banjalučki BSK na pozajmici iz Borca.

"Branio sam na pet utakmica, osjećaj je sjajan. Oduševljen sam radom u ekipi. Imamo mladu ekipu, željnu dokazivanja, što sam i ja u ovom trenutku. Sve je kako treba. Pozitivni smo, mladi momci pokazuju potencijal. Većina protivničkih igrača ne vjeruje da sam ponovo na terenu, mnogi su me i zaboravili što je normalno i ne mogu da osuđujem", rekao je Ćetković.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Ćetković

FK Borac

golman

fudbalski klub

Fudbal utakmica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ФИФА уводи ново правило

Fudbal

FIFA uvodi novo pravilo

1 h

0
Главни тренер Бајерна Венсан Компани реагује током реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Бајерн Минхена и Реал Мадрида у Минхену, Њемачка, у сриједу, 15. априла 2026. године.

Fudbal

Kompaniju zabranjen kontakt s fudbalerima Bajerna

14 h

0
Лука Модрић из Милана повријеђен је током фудбалске утакмице Серије А између Милана и Јувентуса, у Милану, Италија, у недјељу, 26. априла 2026. године.

Fudbal

Modrić hitno operisan! Mundijal pod znakom pitanja

18 h

0
Стефан Савић, првотимац бањалучког Борца, проглашен је за најбољег фудбалере Републике Српске на 15. манифестацији "Дан фудбала" у организацији Фудбалског савеза Републике Српске.

Fudbal

Dan fudbala: Stefan Savić proglašen za najboljeg fudbalera Republike Srpske

22 h

0

  • Najnovije

12

55

Domaća prihrana za cvijeće: Od nje buja ''kao ludo''

12

50

Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji

12

47

Jelači povećana kazna za ubistvo Kisina, optuženima 31 godina zatvora

12

42

Maj 2026. donosi baš ozbiljne pare za tri znaka

12

36

Na obali Drine pronađeno 10 uginulih svinja, oglasilo se Ministarstvo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner