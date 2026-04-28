Nikola Ćetković za ATV o povratku među stative: Život mi je bio ugrožen, nisam mislio na fudbal

Nikada neće zaboraviti evropsku utakmicu protiv bečke Austrije na Gradskom stadionu u Banjaluci kada je došlo do nesrećnog slučaja, a ni slutio nije da će ga ta povreda od terena odvojiti toliko dugo. Prava drama odvijala se u Nikolinom životu, a o tome je govorio za ATV jutro.

"Najveći problem je bio prednji ukršteni ligament mada se pokazalo na snimku da imam šest povreda u koljenu. Ligament je bio potpuno pokidan. Čekao sam dugo operaciju, prvu sam radio u Beogradu. Od starta sam osjećao da nešto nije kako treba. Tokom operacije svaki ubod sam osjetio, bilo je bolno, ali mi je doktor rekao da je to tako. Bilo je stresno, ali nakon dva sata u operacionoj sali, postavio sam se tako da počinjem sa oporavkom i pripremom za povratak na teren. Razmišljao sam pozitivno, ali je postajalo sve gore. Desila mi se infekcija zlatni stafilokok koju sam greškom ljekara pokupio u operacionoj sali. Nakon svih punkcija, doktor je rekao da to nije ništa, a propisao mi je jake antibiotike zbog kojih sam sedam dana bio na infuziji jer nisam mogao da dođem sebi. Sve vrijeme doktor je govorio da je sve uredu. Osjetio sam da moje tijelo ne funkcioniše kako treba. Otišao sam kod doktora Ninkovića u Novi Sad. Rekao mi je da hitno moram da uradim još jednu operaciju i da očistim koljeno. Inače, mogao bih da dobijem sepsu. To sam poslao svom doktoru u Beograd koji me operisao, a on je samo blokirao moj broj telefona. Ostao sam u Novom Sadu, uradio čišćenje koljena koje mi je spasilo život. Tu više nije bila priča o fudbalu, nego o tome da li ću moći da hodam", ispričao je Ćetković.

Tu nije bio kraj, agonija je i dalje trajala.

"Krenuli smo dalje i oporavak, ali kraj se nije nazirao. Nikome nije bilo jasno. Godinu dana kasnije uradio sam još jedno čišćenje, da bi potom magnet pokazao da u koljenu ništa ne štima. Pitanje je da li tu pomaže rekonstrukcija ili vještačko koljeno. To je bio momenat kada sam posumnjao da li da nastavim sa fudbalskim ili odustanem. Tražio sam utjehu u molitvi. Odlučio sam da odem na operaciju u Sloveniju i od tada je sve krenulo uzlaznom putanjom. Nisam sebe stresirao da moram da branim i da se vratim na teren nego da normalno funkcionišem", poručio je Nikola koji ima 24 godine.

Do kraja sezone braniće za banjalučki BSK na pozajmici iz Borca.

"Branio sam na pet utakmica, osjećaj je sjajan. Oduševljen sam radom u ekipi. Imamo mladu ekipu, željnu dokazivanja, što sam i ja u ovom trenutku. Sve je kako treba. Pozitivni smo, mladi momci pokazuju potencijal. Većina protivničkih igrača ne vjeruje da sam ponovo na terenu, mnogi su me i zaboravili što je normalno i ne mogu da osuđujem", rekao je Ćetković.