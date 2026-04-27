Dan fudbala: Stefan Savić proglašen za najboljeg fudbalera Republike Srpske

Stefan Savić, prvotimac banjalučkog Borca, proglašen je za najboljeg fudbalere Republike Srpske na 15. manifestaciji "Dan fudbala" u organizaciji Fudbalskog saveza Republike Srpske.

U Banskom dvoru priznanje "Srđan Kačar" za najboljeg mladog fudbalera završilo je u rukama Mateja Deketa iz FK Borac, a najbolji trener je Perica Ognjenović, šef stručnog štaba FK Rudar Prijedor.

