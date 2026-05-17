Na Centralnom spomen-obilježju prikazani portreti poginulih boraca i svjedočenja porodica

Memorijalni centar Republike Srpske večeras je u Banjaluci kroz savremene tehnologije vizuelnog mapiranja na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima Vojske Republike Srpske prikazao portrete poginulih boraca i dijelove svjedočanstava članova njihovih porodica, koja su dio baze Centra.
Projekciji, koja je na jedinstven način oživjela Centralno spomen-obilježje, prisustvovali su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predstavnici Centra i organizacija proisteklih iz proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Ovim je predstavljen spoj umjetnosti, tehnologije i kulture pamćenja s ciljem da se novim generacijama približi značaj slobode, žrtve i istorijskog nasljeđa srpskog naroda, kažu u Centru.
Večerašnji događaj dio je širih aktivnosti Centra usmjerenih ka očuvanju istorijskog pamćenja, njegovanju kulture sjećanja i trajnom svjedočenju o stradanju srpskog naroda.
