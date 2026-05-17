Sutra sunčano i toplije, od sredine dana naoblačenje

17.05.2026 14:57

Град Бањалука
U Republici Srpskoj i FBiH sutra će se očekuje sunčano i toplije vrijeme, a od sredine dana uslijediće postepeno naoblačenje koje će do večeri zahvatiti većinu predjela.

Jutro će biti pretežno vedro i hladno, a oko rijeka i po kotlinama se očekuje prolazna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na zapadu će po podne ponegdje pasti vrlo slaba kiša.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do osam, na jugu do 11, u višim predjelima od nula, a dnevna od 19 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je u većini krajeva pretežno oblačno vrijeme, dok je više sunčanih perioda bilo na jugu i sjeverozapadu. Padavine su zabilježene u centralnim i istočnim područjima, te na sjeveru i sjeveroistoku, prenosi Srna

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Han Pijesak šest, Sokolac i Čemerno sedam, Kneževo osam, Gacko, Mrakovica i Tuzla 10, Bijeljina 11, Mrkonjić Grad i Rudo 12, Foča, Višegrad, Šipovo i Livno 13, Ribnik 14, Doboj 15, Srbac 16, Banjaluka, Prijedor, Bileća, Novi Grad i Sanski Most 17, Mostar 18 i Trebinje 19 stepeni Celzijusovih.

