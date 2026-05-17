Obilježene 34 godine od početka progona i stradanja Srba u Brodu

Srpski narod sa područja opštine Brod danas je obilježio 34 godina od progona sa svojih ognjišta u napadu hrvatskih oružanih snaga i pripadnika paravojnih muslimansko-hrvatskih jednica.

Načelnik Broda Milan Zečević rekao je da je i ove godine organizovan tradicionalni marš na Lipu, te pojasnio da je to putanja od 10 kilometara kojom su Brođani nakon agresije u martu 1992. godine napustili svoja ognjišta, prenosi Srna.

"Ove godine je veliki broj učenika, uprkos lošem vremenu. Vidimo i veliki broj mladih. To znači da uspješno uspijevamo da prenesemo našim najmlađim šta je značaj ovog mjesta, i značaj pamćenja i čuvanja naše istorije", rekao je Zečević novinarima.

Tim povodom održana je i manifestacija "Dani Vučijačke brigade", a Zečević je podsjetio na stradanje srpskih boraca za slobodu srpskog naroda.

Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Brod Zoran Vidić podsjetio je da je 1992. godine sav srpski narod sa područja opštine Brod protjeran sa svojih ognjišta, a da sada na ovaj način pokušavaju da to sačuvaju od zaborava.

"Već 11 godina organizujemo i pogod na Lipu. Pješačimo 10 kilometara, a 22 kilometra trče maratonci i voze biciklisti. Vidimo dosta omladine danas, to nam je posebno drago i nadam se da ćemo na omladinu prenijeti stvarna dešavanja 1992. godine", rekao je Vidić.

U okviru manifestacije "Dani Vučijačke brigade" i povodom slave Hrama Svetog Jovana Vladimira na Lipi služena je liturgija i parastos poginulim borcima Vučijaka.

Tokom pohoda na Lipu položeno je cvijeće na mjestima stradanja srpskih boraca, kao i kod spomenika poginulim borcima u Gornjem Klakaru i Gornjim Vrelima.