Veliki nedjeljni horoskop: Ovnovima predstoji velika borba, Lavovi dobijaju nepristojne ponude

Saznajte šta vam zvijezde poručuju na polju ljubavi, posla i zdravlja za period od 18. do 24. maja 2026. godine.
Ovan
Vaš vladar ulazi u znak Bika, pa će period od narednih mjesec i po dana obeležiti "borba" za materijalnu i finansijsku stabilnost.
Bik
U periodu ste kada se otvara prostor za nove poslove, dogovore, saradnje, ali i za sva administrativna pitanja. Takođe, ovo je odlično vrijeme za ljubav.
Blizanci
Sada je dobar period za poslovna putovanja, za obuke i seminare, za administrativna pitanja i naravno – za sve ideje koje vam padnu na pamet.
Rak
Baš je solidno vrijeme za ljubav, pogotovo za one koji su solo – ljubavne prilike će vas "htjeti" – i neke glanc nove.
Lav
Venera vam se sakrila iza leđa (tu je i Jupiter) pa će slobodnima ili prošlost disati za vratom ili ćete imati raznorazne "nepristojne ponude".
Devica
Venera prelazi u polje prijatelja i podrške gde je već čeka Jupiter – pa je pred vama period druženja, prijatnih dešavanja i uživanja, ali i mogućnosti da svoje ideje lakše realizujete.
Vaga
Emotivno, čudan je period pred zauzetim Vagama. Parovi ulaze u značajnu fazu, koja može promijeniti mnogo toga.
Škorpija
Slobodne Škorpije su u finoj fazi – i vi ćete biti skloni da osvajate one koje želite, a i "udvarači" će se dodatno aktivirati prema vama.
Strijelac
I poslovne i privatne obaveze kao da vas stavljaju na test izdržljivosti. I ne očekujte da će se u skorijem periodu ovo promijeniti.
Jarac
Merkur i Sunce ulaze u polje svakodnevice i obaveza (tu ih već raširenih ruku čeka Uran) – pa slobodno računajte da ćete se razleteti na sto strana odjednom.
Vodolija
Mars koji prelazi u znak Bika, polje porodice, doma i intime – može biti i blagoslov, ali i otežanje. Dobar je za teme preseljenja, kupovanja ili renoviranja doma, ali.
Ribe
Ako sreća bude na vašoj strani (a to je realno moguće i sada i u narednom periodu) – lako bi se moglo dogoditi da ove ljubavi "porastu" i postanu vrlo ozbiljne.
