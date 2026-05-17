U Javoranima otkriveno i osveštano spomen-obilježje poginulim borcima

17.05.2026 14:34

Foto: Ustupljena fotografija

U Javoranima, opština Kneževo, danas je otkriveno i osveštano spomen-obilježje sa imenima 36 poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Spomenik je otkrio načelnik opštine Kneževo, Goran Borojević dok su vijence položili predstavnici opštine Kneževo, Opštinska boračka organizacija Kneževo, Mjesna boračka organizacija Javorani, porodice poginulih boraca i predstavnici Grada Banja Luka.

Osvećenje spomenika služio je javoranski paroh otac Aleksandar Španjić.

Pored porodica poginulih boraca prisutni su danas bili mještani Javorana, demobilisani borci, rukovostvo opštine Kneževa i ljudi dobre volje koji poštuju heroje ove mjesne zajednice, naveli su ispred opštine Kneževo.

Јаворани спомен-обиљежје
Javorani spomen-obilježje

„Danas smo se ovdje u Javoranima okupili na ovom svetom mjestu i osvještali ovo sveto znamenje i odali tužnu poštu i pomen na naše heroje koji su dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske. Njihova žrtva ne smije da se zaboravi jer su sve što su imali dali za slobodu srpskog naroda, a to je život svoj, najsvjetlije što su imali“, rekao je predsjednik Boračke organizacije Kneževo, Mirko Svjetlanović.

Svjetlanović je pozvao da se svake godine dođe u što većem broju zbog njih 36. poginulih boraca ovog kraja jer su to neupitno zaslužili.

"Opština Kneževo snosila je troškove obilježavanja pomena, dok su se za organizaciju pobrinuli iz mjesne zajednice Javorani", navode organizatori.

