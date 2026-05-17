Njemačka: Oko 84 odsto građana zabrinuto zbog stanja u zemlji

17.05.2026 15:25

Заставе Њемачке
Foto: Pixabay/Ganossi

Oko 84 odsto građana Njemačke zabrinuto je ili veoma zabrinuto zbog situacije u zemlji, rezultati su istraživanja agencija INSA za list "Bild am zontag".

Prema anketi, 64 odsto ispitanika vjeruje da nijedna zamisliva koalicija ne bi mogla da riješi probleme zemlje.

Kada je riječ o problemima Vlade, 42 odsto podjednako krivi obje stranke, dok 37 odsto smatra da je CDU uglavnom odgovoran, a 14 odsto smatra da je odgovoran SPD.

Oko 47 odsto ispitanika je reklo da se protivi bilo kakvoj saradnji Vlade sa krajnje desničarskom Alternativom za Njemačku /AfD/, koja dobija na popularnosti u anketama.

Trenutno glavne političke stranke u Nemačkoj odbijaju da sarađuju sa ovom strankom ili da formiraju koalicije s njom kao dio "zaštitnog zida" protiv krajnje desnice.

Tri države su doživjele debakl na Evroviziji: Nisu osvojile nijedan bod od publike

Prema anketi, 41 odsto ispitanih je reklo da je za ukidanje tog "zaštitnog zida".

Oko 67 odsto je navelo da bi željeli da Merc bude zamijenjen ako planirane socijalne i poreske reforme Vlade ne uspiju.

Prije nešto više od godinu dana vladajuća koalicija konzervativne CDU/CSU kancelara Fridriha Merca i SPD-a lijevog centra preuzela je vlast, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

