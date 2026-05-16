Damir je "kralj ćevapa", a njegove restorane malo ko zaobilazi: Ovo je njegova tajna

16.05.2026 09:32

Ljudi sa naših prostora su širom svijeta poznati su kao vrijedni, uporni i snalažljivi radnici, a mnogi od njih izgradili su uspešne karijere daleko od domovine. Jedan od takvih primera je i Damir Husejdić iz Tuzle, vlasnik uspješne kompanije za proizvodnju i uvoz hrane, kao i dva restorana u centru Minhena.

Njegova životna i poslovna priča pokazuje koliko su rad, disciplina i upornost ključni za uspjeh. Husejdić je odrastao u porodici u kojoj su red, odgovornost i poštovanje bili osnovne životne vrednosti.

"Otac mi je bio policajac, a majka domaćica. Odmalena su me učili pravim vrednostima koje su obeležile moj životni i profesionalni put", rekao je Husejdić.

Biznis počeo još kao tinejdžer

U Tuzli je završio trgovačku i ekonomsku školu, kao i Ekonomski fakultet. Već sa 17 godina ušao je u svijet privatnog biznisa, a sa 18 imao je dvije privatne radnje i kafić. Kako kaže, to iskustvo mu je pomoglo da nauči kako funkcioniše tržište i rad sa ljudima.

Od 1999. do 2002. godine živio je u Švedskoj, gdje je stekao dodatno iskustvo u veleprodaji i poslovanju. Po povratku u BiH radio je u kompaniji Merkator, gdje je bio na rukovodećim pozicijama i dodatno učio o organizaciji i upravljanju.

Od 2007. do 2013. godine radio je kao regionalni direktor prodaje u kompaniji "Sam Shop" iz Sarajeva. Prekretnica u njegovom životu dogodila se 2013. godine kada se sa porodicom preselio u Njemačku.

Tamo je otvorio građevinsku firmu i kompaniju za posredovanje pri zapošljavanju medicinskog kadra. Iste godine sa bratom je otvorio restoran u Minhenu, koji je postao jedan od najuspješnijih u svojoj kategoriji u Evropi. Tada je počela i njegova velika poslovna priča vezana za proizvodnju ćevapa.

Godinu dana rada na recepturi ćevapa

Husejdić kaže da je razvoj recepture za ćevape trajao skoro godinu dana.

"Moj najvažniji proizvod postao je ćevap. Radio sam dugo na recepturi dok nisam dobio kvalitet koji je prepoznat na tržištu", rekao je on.

Njegova kompanija "Cevapcici Company GmbH" danas je jedan od vodećih proizvođača ćevapa u Evropi, zbog čega ga mnogi u regionu zovu "kralj ćevapa".

Danas kompanija snabdijeva više od 250 ugostiteljskih objekata u Njemačkoj i Austriji, kao i preko 3.000 prodajnih mjesta i supermarketa. Među njima su veliki lanci poput Rewe, Edeka, V-Markt i Globus. Kompanija sarađuje i sa brojnim food truckovima i restoranima brze hrane koji su sve popularniji u Njemačkoj.

Uvoz proizvoda iz cijelog regiona

U okviru poslovanja uvozi se više od 40 proizvoda iz BiH, Srbije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Među njima su kajmak iz Srbije, ajvar iz Sjeverne Makedonije, sarajevski somuni i pite, kao i vina iz Hrvatske.

Husejdić kaže da je njegova kompanija danas važan dobavljač za balkanske restorane širom Evrope. U Minhenu posjeduje i dva restorana - ""La Fayette München" i piceriju "Little Italy bei La Fayette", koje posećuju sportisti, glumci i biznismeni. Veliku podršku tokom cijelog poslovnog puta pružali su mu supruga Fatima i sin Adis.

"Adis već ima značajnu ulogu u daljem razvoju kompanije. Bez zdrave porodice nema ni pravog uspjeha", poručio je Husejdić, prenosi Fena.

