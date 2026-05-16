Potvrđeno iz Kremlja: Evo kada Putin ide u Kinu

16.05.2026 08:38

Сусрет Путина и Сија у Кини
Foto: Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin zvanično će posjetiti Kinu 19. i 20. maja na poziv kineskog predsjednika Si Đinpinga, saopšteno je iz Kremlja.

Kako je navedeno, Putin i Si će razgovarati o aktuelnim pitanjima u bilateralnim odnosima i načinima za produbljivanje sveobuhvatnog partnerstva i saradnje.

Nakon razgovora očekuje se potpisivanje zajedničke izjave na visokom nivou i nekoliko bilateralnih sporazuma.

Program posjete uključuje i sastanak sa kineskim premijerom Li Ćijangom, tokom kojeg će se razmotriti perspektive trgovinske i ekonomske saradnje.

