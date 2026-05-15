Tramp: Ne želim sukob zbog Tajvana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ne želi da Tajvan postane nezavisan, niti da zbog ostrva izbije rat.

"Ne tražim da neko postane nezavisan. Znate, trebali bismo da putujemo 9.500 milja da bismo vodili rat. Ne želim to. Želim da se ohlade. Želim da se Kina ohladi", rekao je Tramp u intervjuu "Foks njuzu".

On je dodao da SAD mogu, ali ne moraju da prodaju oružje ostrvu i da američka politika prema Tajvanu ostaje nepromijenjena.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je juče da se američka politika prema Tajvanu nije promijenila nakon Trampove posjete Pekingu.

On je upozorio da će se Kina suočiti sa globalnim posljedicama ako odluči da upotrijebi silu da bi se ponovo ujedinila sa Tajvanom.