Logo
Large banner

Tramp: Ne želim sukob zbog Tajvana

15.05.2026 19:05

Komentari:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у авион Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу.
Foto: Mark Schiefelbein/Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da ne želi da Tajvan postane nezavisan, niti da zbog ostrva izbije rat.

"Ne tražim da neko postane nezavisan. Znate, trebali bismo da putujemo 9.500 milja da bismo vodili rat. Ne želim to. Želim da se ohlade. Želim da se Kina ohladi", rekao je Tramp u intervjuu "Foks njuzu".

On je dodao da SAD mogu, ali ne moraju da prodaju oružje ostrvu i da američka politika prema Tajvanu ostaje nepromijenjena.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je juče da se američka politika prema Tajvanu nije promijenila nakon Trampove posjete Pekingu.

On je upozorio da će se Kina suočiti sa globalnim posljedicama ako odluči da upotrijebi silu da bi se ponovo ujedinila sa Tajvanom.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Tajvan

Kina

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Амерички војници постројени у војној бази за обуку Вај Адам близу Хајдухадаза, сјевероисточна Мађарска, сриједа, 15. јун 2022. Америчка јединица спроводи заједничку патролу са мађарским трупама у жупанији Саболч-Сатмар-Берег која се граничи са Украјином.

Svijet

SAD odustaju od raspoređivanja 4.000 vojnika u Poljsku?

1 h

0
Руски предсједник Владимир Путин, лијево, гестикулира током састанка са словачким премијером Робертом Фицом у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Fico nakon sastanka sa Putinom: Imam važnu poruku za Evropu

1 h

0
Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.

Svijet

Fico objavio snimak na drugu godišnjicu atentata: Radi sklekove, ulazi u hladnu vodu

1 h

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку владе у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 29. априла 2026. године.

Svijet

Merc: Ne bih preporučio svojoj d‌jeci da idu u SAD na školovanje ili posao

3 h

0

  • Najnovije

19

16

Gvardiola se našalio pred finale: Zaslužujem tribinu na Vembliju

19

10

U Ustavnom sudu BiH priznali da rade u krnjem sastavu

19

05

Tramp: Ne želim sukob zbog Tajvana

19

00

Umrla urednica sa RTS-a

18

58

Centralne vijesti, 15.05.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner