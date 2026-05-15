Fico nakon sastanka sa Putinom: Imam važnu poruku za Evropu

Slovački premijer Robert Fico rekao je da će prenijeti važne informacije evropskim političarima nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 9. maja u Moskvi.

- Da, imam ozbiljne i veoma važne informacije za saveznike i, kada budem sa njima, naravno da ću im ih prenijeti - naglasio je Fico na konferenciji za medije u Handlovi.

Istovremeno, kako je primetio slovački premijer, Putin vrlo jasno iznosi svoj stav po pitanju postizanja rešenja ukrajinskog sukoba.

Ko treba da pregovara sa Rusijom

Prema njegovim riječima, posrednik u pregovorima Evropske unije sa Rusijom mora biti neko ko poznaje rusku dušu.

- Putin želi nekoga ko bar malo poznaje rusku dušu. Ne možete uzeti bilo koga i reći: "Idi pregovaraj o miru između Rusije i Ukrajine", a da apsolutno ništa ne znate o toj zemlji - primijetio je slovački premijer.

Fico je poručio evropskim političarima da "moraju da vode normalan dijalog sa Rusijom kako ne bi morali da ga pitaju u toaletu o sadržaju njegovih razgovora sa Putinom".

Podsjetimo, ruski lider je ranije, govoreći o mogućem sagovorniku u pregovorima između Rusije i Evrope, rekao da bi lično preferirao Gerharda Šredera, ali je napomenuo da je na Evropljanima da izaberu lidera kome vjeruju i koji nije rekao ništa ružno o Rusiji. Putin je naglasio da je upravo Evropa, a ne Rusija, odustala od pregovora.

Bratislava razmatra direktnu kupovinu ruske nafte

Slovačka razmatra mogućnost direktne kupovine nafte od Rusije, što se trenutno obavlja preko mađarskog koncerna MOL, kazao je Fico.

- Naftu za Slovačku kupuje kompanija MOL, koja posjeduje rafineriju "Slovnaft" u Bratislavi. Razmatra se mogućnost da Slovačka postane partner u snabdevanju ruskom naftom - naveo je Fico.

Takođe je rekao da je o tom pitanju razgovarao sa predstavnicima državnog operatera sistema za transport nafte "Transpetrol", koji bi mogao da bude kupac ruske nafte za rafineriju u Bratislavi.

- Morala bi to da bude neka državna kompanija koja bi kupovala ovu naftu u Rusiji. "Transpetrol" bi takođe mogao biti jedna od tih organizacija, jer se bavi transportom nafte i prirodno je da su oni bili prva kompanija sa kojom sam razgovarao o ovoj temi - dodao je premijer.

Podsjetimo, Fico je 10. maja održao hitan sastanak sa "Transpetrolom" nakon pregovora u Rusiji o isporuci energenata. Detalji razgovora nisu objavljeni. Kompanija upravlja slovačkim delom naftovoda "Družba", obezbjeđujući tranzit i distribuciju nafte unutar Slovačke.

Krajem januara, Ukrajina je obustavila tranzit ruske nafte preko naftovoda "Družba" kroz ukrajinsku teritoriju do Slovačke i Mađarske, navodeći kao razlog oštećenja cjevovoda. U aprilu je preko tog naftovoda obnovljeno snabdijevanje.