Logo
Large banner

Nova trafostanica u naselju Debeljaci

Autor:

ATV
15.05.2026 17:44

Komentari:

0
Дебељаци Електрокрајина трафостаница
Foto: Srna

Banjalučko preduzeće "Elektrokrajina" pustilo je danas u rad novu trafostanicu u naselju Debeljaci koja će doprinijeti stabilnijoj i pouzdanijoj isporuci električne energije za veći dio tamošnjih potrošača.

"Elektrokrajina" je saopštila da je sve urađeno radi rasterećenja elektro-mreže i kvalitetnijeg napajanja više stotina domaćinstava u Debeljacima, prenosi Srna.

Iz ovog preduzeća navode da će u predstojećem periodu pojačati obnovu i rekonstrukciju elektrodistributivne mreže, te će u unapređenje kvaliteta isporuke struje ulagati na područjima Krupe na Uni i Novog Grada na zapadu, do Prnjavora i dijela opštine Stanari na istoku, te Kupresa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Debeljaci

trafostanica

Struja

Elektrokrajina

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Гајева улица у Бањалуци девастирана

Banja Luka

Kad „magija“ zamijeni odgovornost: Gajeva propala nakon dvije godine i 1, 5 miliona

3 h

1
Стубови за струју.

Banja Luka

Pogledajte spisak ulica: Danas isključenja struje u Banjaluci

10 h

0
Струја

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje: Provjerite da li je i vaša ulica na spisku

12 h

0
Јовица Томић Куљани

Banja Luka

Mještani Kuljana najavljuju proteste: Gradonačelnik da ispuni predizborna obećanja

1 d

0

  • Najnovije

19

16

Gvardiola se našalio pred finale: Zaslužujem tribinu na Vembliju

19

10

U Ustavnom sudu BiH priznali da rade u krnjem sastavu

19

05

Tramp: Ne želim sukob zbog Tajvana

19

00

Umrla urednica sa RTS-a

18

58

Centralne vijesti, 15.05.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner