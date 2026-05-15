Nova trafostanica u naselju Debeljaci

Banjalučko preduzeće "Elektrokrajina" pustilo je danas u rad novu trafostanicu u naselju Debeljaci koja će doprinijeti stabilnijoj i pouzdanijoj isporuci električne energije za veći dio tamošnjih potrošača.

"Elektrokrajina" je saopštila da je sve urađeno radi rasterećenja elektro-mreže i kvalitetnijeg napajanja više stotina domaćinstava u Debeljacima, prenosi Srna.

Iz ovog preduzeća navode da će u predstojećem periodu pojačati obnovu i rekonstrukciju elektrodistributivne mreže, te će u unapređenje kvaliteta isporuke struje ulagati na područjima Krupe na Uni i Novog Grada na zapadu, do Prnjavora i dijela opštine Stanari na istoku, te Kupresa.