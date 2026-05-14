Mještani Kuljana najavljuju proteste: Gradonačelnik da ispuni predizborna obećanja

Loša infrastruktura, dotrajali putevi, nema trotoara, obećanja neispunjena i kivni mještani su neke od riječi kojima bi se opisalo stanje u banjalučkom naselju Kuljani.

„Ovdje imamo školu, „Jovan Dučić“, koja broji preko 500 učenika, na toj dionici puta je zaista loše infrastrukturno stanje, a put je trebao biti urađen prije tri godine. Veći problem od toga je to što mi nemamo nikakvu komunikaciju sa Gradskom upravom i to što mi nemamo nikakve informacije kada bi mogla i kada će da bude. Zato smo mi bili primorani da preko skupštinske većine dobijemo neke informacije i tu smo imali dobru saradnju“, kazao je Jovica Tomić, predsjednik Mjesne zajednice Kuljani.

Kada bi se pitalo Gradsku upravu, Kuljani su vrlo atraktivno mjesto, ali pred izbore, kaže Tomić.

„Ovo nije prvi put da imamo velike probleme, a posebno u izornim godinama kada su nam sve naobećavali, umjesto toga mi četiri godine idemo vrlo opasnom dionicom puta. Gradonačelnik je dobio izvbore u ovom dijelu na priči trotoara, kanalizacije, a danas je mnogo drugačije. Mi pokušavamo svim legitimnim sredstvima doći do naših prava. Ako smo rekli prije tri godine da je to ono što nama treba, iako nakon toga nemamo nikakvu komunikaciju, mi smo bili stvarno više nego strpljivi“, poručio je Tomić.

Kako on dalje navodi, danas je to samo on, a naredni put će se okupiti daleko veći broj građana spreman da blokira saobraćaj i ulicu kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo neipunjenim obećanjima gradonačelnika i Grada Banjaluka.

„Iste stvari smo imali i sa vrtićem koji je prije 2020.godine urađen, a trebalo je samo neke stvari finalizirati, međutim čekao se izborni mjesec, pa smo sveli priču, ako djeca moraju da ispaštaju zbog jeftinih političkih poena, u kojem smjeru ide gradska vlast i sve ostalo. Mi u medijima uvijek vidimo narativ – rekordan budžet, istorijski budžet, a mi mještani ovog naselja, nas skoro 6.000 to ne vidimo“, kazao je Tomić.

Riječ je o imaginarnom novcu, kako kaže Tomić, a koji se ne vidi s obzirom da je stanje u njihovom naselju nepromijenjeno nekoliko godina unazad.

„Ne znam kuda se i ulaže jer vidim da su i mnoga naselja sve zapuštenija i neuređenija. Čak je i naš sveštenik zvao Gradsku upravu da traži da se pokosi jedna parcela da se može prići groblju, oni su rekli da nemaju sredstava. Takođe, jedan veliki problem je i kanalizaciona mreža. Radilo se parcijalno do 2020. godine, kako je moglo, a nakon toga ni metar kanalizacione mreže nije urađen. Ovdje je gradonačelnik pravio protest zbog kanalizacije, a danas je sve isto“, kazao je Tomić.

U Banjaluci se danas gleda samo eksterijer i šminka kako kaže Tomić, dok primarne stvari nisu riješene, a mještani neće više za to imati tolerancije već su spremni da se izbore za svoje potrebe, a ne da ostanu na marginama Banjaluke.