Govedarica se ponovo zahvalio Dodiku, Vukanovića nazvao primitivcem

Nebojša Vukanović nastavljao obračun sa funkcionerima SDS-a. Na red je došao Vukota Govedarica, načelnik Gacka, koji se zahvalio Miloradu Dodiku zbog rješavanja problema magistrale koja prolazi kroz Gacko. Govedarica se u svom odgovoru ponovo zahvaljuje Dodiku, a Vukanovića naziva primitivcem kome sve smeta.

"Razlika između mene i Vukanovića u ovom slučaju leži u poimanju određenih društvenih pojava. Treba napraviti diferencijaciju između politike i institucionalne saradnje. Pokušati poslije toliko vremena meni „prišiti rep“ opozicionog izdajnika je krajnja zloba u kojoj Vukanović ima jasnu namjeru da sukobom koji kreira sa opozicionarima koji se ne slažu sa njegovim stavovima vidi kao priliku da povrati loš politički rejting. Dodiku sam se zahvalio javno na jednoj od lokalnih sjednica parlamenta u decembru mjesecu prošle godine jer se poslije jednog našeg razgovora zauzeo da nam se riješi problem glavne magistrale koja prolazi kroz centar Gacka. Nije morao Dodik da se zauzme oko problema za koji sam ga zamolio ali se zauzeo, i na tome mu hvala još jednom jer u ime građana Gacka, nemam pravo ničije dobro da sakrijem. I naravno zahvalan sam JP Putevi Republike Srpske jer taj posao finansiraju u cjelosti", napisao je Govedarica.

Komentarisao je Govedarica i primjedbu Vukanovića što je na litiji hodao u litiji povodom praznika Svetog Vasilija u Nikšiću sa SNSD-ovim Ilijom Tamindžijom.

"Vidim da je sporan i moj hrišćanski aspekt što sam sa nekadašnjim kolegom iz skupštinskih klupa a iz protivničkog tabora, Ilijom Tamindžijom u jednom dijelu svečane litije povodom praznika Sv. Vasilija koračao Nikšićkim ulicama i porazgovarao kao čovjek a ne kao primitivac kome sve smeta. Odmah da kažem da je moj sveukupan utisak sa veličanstvene litije povodom Krsne slave opštine Nikšić bio jedan od ljepših doživljaja za mojih 50 godina, uključujući sve ljude sa kojima sam u toj crkvenoj i molitvenoj povorci komunicirao, pa i sa Ilijom Tamindžijom. Bili su tu i moji prijatelji iz SDS-a, Veso Vujović, Bojan Samardžić, Aleksandar Ćeranić i drugi. Da, i da ne zaboravim, bilo je ljudi i iz crnogorskog DPS-a, i sa njima sam iskomunicirao po gdje koju rečenicu. Da sam sreo i Nebojšu Vukanovića, i sa njim bih se pozdravio i porazgovarao".

Govedarica piše da će se tu zaustaviti o Vukanovićevom "silovanju" ljudi iz opozicije koji ne vide probleme kao što ih vidi on.

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović napisao je u tekstu na svom blogu kako je ostao u šoku kada je vidio da se Govedarica zahvaljuje Miloradu Dodiku na saradnji.

"Sve je jasno u svaki komentar je suvišan, posebno ako se ima u vidu da je Vukota Govedarica napravio koaliciju sa DNS-om Nenada Nešića, isto kao Marinko Božović u Istočnoj Ilidži, koja je sada u Gacku na klimavim nogama jer je Nešić krenuo u masovna zapošljavanja u opštinskim javnim preduzećima i ustanovama na koja je postavio dirketore DNS-a uz pomoć Vukote Govedarice. Od kako je izabran za načelnika Gacka, Vukota Govedarica je prekinuo svaki odnos sa nama iz Liste za pravdu i red, bez ikakvog povoda i razloga, nije nas čak ni zvao na slavu opštine, gd‌je je glavna zvijezda bio Draško Stanivuković, a juče, na praznik Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog Čudotvorca, Vukota se nije u litiji odvajao od Ilije Tamindžije", napisao je Vukanović.

Vukanović je u posljednjih nekoliko dana ušao u žestok sukob sa funkcionerima SDS-a koje optužuje da opstruišu kandidaturu Branka Blanuše, a na kraju se sukobio i sa samim Blanušom.