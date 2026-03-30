Gačani se pobunili protiv Blanuše: Napustili SDS, među njima i Govedarica

Izbor Predsjedništva Srpske demokratske stranke (SDS) naljutio je Opštinski odbor Gacko, jer se niko iz ovog odbora nije našao u Predsjedništvu.

Zbog toga su članovi Glavnog odbora i delegati u Skupštini Srpske demokratske stranke (SDS) iz gatačkog OO, podnijeli neopozive ostavke na svoje funkcije u republičkim organima stranke.

Ostavke na funkcije u SDS su podnijeli načelnik Gacka Vukota Govedarica, kao i Aleksandar Ćeranić, Branko Čabrilo, Miroslav Vuković, Milan Grubačić, Savo Starović i Dušan Adžić.

Ovo su odlučili na sjednici Opštinskog odbora 19. marta, a kao glavnog krivca za rasulo u SDS-u vide predsjednika stranke Branka Blanušu.

Uputili su dopis Sekretarijatu SDS, generalnom sekretaru Zoranu Latinoviću, u kojem tvrde da je Branko Blanuša, predsjednik SDS, tokom prijedloga članova Predsjedništva zanemario izborni rezultat odbora, te svjesno izbjegao da u Predsjedništvo SDS imenuje ljude iz ovog Odbora iako je SDS napravio izvanredne rezultate na tri uzastopna izborna ciklusa: 2022, 2024 i 2025.

“U prilog svim činjenicama koje govore o više nego dobrim rezultatima koje smo postizali, a za koje očigledno predsjednik stranke nije imao sluha jer je bio sklon da predloži u najuži stranački organ one koji čak i nemaju svoje opštinske odbore ili se ne zna kojim odborima pripadaju, one koji tradicionalno imaju negativne i neuporedivo lošije izborne rezultate pa do onih koji su nepotistični i bez ikakvog osnova etablirani, treba naglasiti da je na čelu našeg OO politička figura koja je, htjeli Vi to priznati ili ne, ličnost od ne malog integriteta na političkoj sceni u Republici Srpskoj, riječ je o Vukoti Govedarici... koji je osvajao četiri puta mandat narodnog poslanika, tri puta bio šef poslaničkog kluba, u jednom vremenu i predsjednik SDS kao i predsjednički kandidat opozicije 2018“, saopšteno je iz ovog Odbora.

Blanuša išao mimo svojih obećanja

Zaboljelo ih je to što je Blanuša išao mimo svojih obećanja da će uvijek cijeniti postignute rezultate.

Smatraju da su zahvaljujući upravo ostvarenim rezultatima zaslužili da imaju člana u Predsjedništvu SDS-a.

“Smatramo da smo kolektivno i pojedinačno poniženi u uvrijeđeni i tako nešto nemamo razloga da krijemo jer to nije naša slabost već onoga koji nije imao sluha da prepozna naše pregalaštvo i dostignuća koja smo činili posljednjih godina, svakako ne zaboravljajući i sve ostale rezultate od osnivanja SDS u Gacku. Naša uvjerenja dosežu do krajnje konstatacije da je ovakva odluka predsjednika stranke nelogična i samim tim za nas neprihvatljiva“, poručuju iz OO SDS u Gacku i dodaju:

“OO SDS Gacko smatra nedopustivim svjesno devalviranje OO SDS Gacko prilikom izbora predsjedništva stranke, te navedeni čin smatramo najvećom mogućom uvredom za koju je odgovoran isključivo predsjednik stranke iz njemu poznatih razloga“.

Stranci su poželjeli uspješan rad i sreću na predstojećim izborima te izrazili uvjerenje da će njihov Odbor "kao i obično dati svoj doprinos".